FATCA: qué información recibió la AFIP de las cuentas de argentinos en Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos concretó el primer envío de información tributaria automática acordado con Argentina sobre los contribuyentes que operan en ese país.

El acuerdo establecía que la IRS, el equivalente estadounidense de la AFIP, enviaría este 30 de septiembre los datos sobre las cuentas de argentinos que hayan recibido ingresos desde u$s 10 en concepto de intereses.

En todos los casos, la información corresponde a transferencias realizadas en 2023 y desde enero. Esto da cuenta de que el acuerdo firmado en 2022 no es retroactivo. Sin embargo, ya se encontraba vigente uno que funcionaba a demanda y, en base al cual, Estados Unidos enviaba la información que Argentina solicitara sobre cada contribuyente incluido en el listado.



Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó la información que se envió, en el caso de los titulares de las cuentas de depósito, son el nombre, apellido, CUIT y domicilio, el número de la misma, el nombre y el número de identificación de la Institución Financiera Estadounidense sujeta a declarar y el monto bruto de intereses pagados en la cuenta.

Como parte del acuerdo también quedaron excluidos de reportarse los saldos de las cuentas (solo se informa lo que recibieron las cuentas en concepto de intereses si es que superaron los u$s 10).

Tampoco se reportaron los intereses pagados si la cuenta de depósito es de titularidad de otro tipo de sujetos residentes en Argentina que no sean personas humanas. Esto incluye a las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fideicomisos, fundaciones, entre otras.



Dentro de las cuentas de depósito se incluye a toda cuenta comercial, corrientes, caja de ahorros, plazo o cuenta de ahorros o cualquier otra cuenta documentada con un certificado de depósito, ahorro, inversión, deuda u otro instrumento similar abierto en una institución financiera.

En el caso de las cuentas financieras, distintas de los tipos de depósitos mencionados anteriormente, se reportó cuando se cobren dividendos u otros ingresos, ambos con fuente de Estados Unidos, pagados en la cuenta.



Esto se concretó en la medida en que estén sujetos a ser declarados "conforme al artículo 3 del subtítulo A del Código de impuestos Internos de Estados Unidos (que establece los impuestos a los ingresos para los no residentes y las empresas internacionales) o el capítulo 61 del subtítulo F del mismo (que establece los procedimientos para la información)", explicó Domínguez. El monto no es una variable en este segmento.



En estos casos se envió a Argentina el nombre y apellido del titular de la cuenta financiera, razón social o denominación, dirección y CUIT, así como el número de la cuenta financiera, nombre e identificación de la institución sujeta a declarar, el monto bruto de dividendos de fuente de Estados Unidos pagados en el año y el monto fruto de ingresos de fuente estadounidense pagados o acreditados en la cuenta, sujetos al código del impuestos internos.

En concreto, no se informaron saldos de cuentas financieras, solo los dividendos y otros ingresos. Tampoco se reportan datos de beneficiarios finales de las sociedades residentes de Argentina, ya sean los sujetos beneficiarios residentes o no, ni se reporta información sobre sociedades no residentes de Argentina, aunque sus beneficiarios lo sean.

Si se reportan los dividendos cobrados por tenencias de acciones de empresas estadounidenses, sin importar el monto, si sus tenedores son personas humanas u otros sujetos residentes en Argentina.

También fueron reportados los dividendos cobrados por ETF (fondos comunes de inversión que imitan las dinámicas de los índices) si son de fuentes estadounidense. En este caso tampoco es relevante el monto y se reportarán las tenencias de personas humanas u otros sujetos residentes en Argentina.

Este envío se solapa con el fin de la primera etapa del blanqueo (que ya fue prorrogada hasta el 30 de octubre) y en la cual se permitía ingresar efectivo. En las etapas siguientes se pueden registrar activos en el exterior.