La vigésima edición de Expoagro dejó un balance marcado por la masiva concurrencia de público, un fuerte dinamismo en los negocios y el regreso de reclamos históricos del campo, con la eliminación de las retenciones en el centro del debate sectorial. Durante cuatro jornadas, productores, empresas, bancos, funcionarios y referentes políticos recorrieron los stands de la llamada “Capital Nacional de los Agronegocios”, donde se presentaron novedades tecnológicas, se concretaron operaciones comerciales y se desarrollaron debates sobre la agenda económica del sector. La puesta en escena incluyó más de 700 expositores, siete auditorios funcionando en simultáneo y una agenda de actividades que combinó presentaciones técnicas, foros económicos y encuentros sectoriales. También se realizaron remates ganaderos que superaron las 170.000 cabezas y se llevaron a cabo rondas internacionales de negocios con empresas argentinas y compradores de distintos países. “La puesta en escena de esta edición fue realmente extraordinaria. Lo que más me sorprendió fue la enorme concurrencia de público y el clima que se vivió durante toda la exposición: todos estaban contentos y destacaban la experiencia. Eso habla de que Expoagro sigue creciendo. Nació con foco en el agro, pero hoy claramente trascendió las fronteras del sector y es cada vez más cosmopolita”, afirmó Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, la empresa organizadora. El evento volvió a funcionar además como un termómetro del clima económico del agro. Las empresas destacaron el volumen de consultas, cotizaciones y ventas durante los cuatro días de la exposición, en un contexto en el que los productores buscan renovar maquinaria e incorporar tecnología. Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, señaló que la muestra “se consolida cada vez más como la gran apertura del año para el sector” y sostuvo que muchos actores del negocio la consideran “el ‘Black Friday del agro’, por el volumen de decisiones que se generan durante la exposición”. Uno de los ejes centrales de la edición aniversario fue el financiamiento. La presencia de entidades bancarias y las líneas de crédito anunciadas durante la muestra impulsaron una fuerte demanda de préstamos destinados a inversión productiva y capital de trabajo. En total, las entidades financieras registraron solicitudes de crédito por unos US$10.000 millones durante la exposición. Entre los bancos con mayor actividad se destacaron el Banco Provincia, el Banco Nación, ICBC, Galicia, Credicoop y Patagonia, entre otras entidades que ofrecieron líneas especiales para el sector. Las propuestas incluyeron créditos en dólares con tasas del 0% para la compra de maquinaria y financiamiento en pesos con plazos extendidos, en algunos casos de hasta cinco años. Desde el Banco Provincia indicaron que recibieron pedidos de financiamiento por más de $531.000 millones y US$738 millones, mientras que otras entidades informaron también un elevado volumen de consultas y operaciones vinculadas con la renovación de equipos, la compra de camiones y la adquisición de insumos. “El interés fue muy fuerte porque existe una clara necesidad de renovar maquinaria y capital de trabajo”, señalaron desde el sistema financiero al hacer el balance de la semana de negocios. Como ocurre cada año, Expoagro también funcionó como escenario de la agenda política vinculada con el sector agropecuario. Durante la exposición se hicieron presentes gobernadores, funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes de las principales entidades rurales. Entre las figuras que recorrieron la muestra se encontraron la vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. También participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y otros dirigentes provinciales. La presencia del arco político convivió con los reclamos del sector agropecuario, que volvió a insistir en la eliminación del Derecho de Exportación (DEX), uno de los planteos históricos de las entidades rurales. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, sostuvo que el debate impositivo seguirá presente en la agenda del sector. “Las cuentas pendientes son varias, pero especialmente creo que algo que dijo el secretario de Agricultura en su apertura: hay que bajar la presión impositiva para convertir a las economías productivas primarias en rentables. Y ese camino se empezó a transitar, aunque todavía falta mucho y seguiremos insistiendo, principalmente, por la eliminación de las retenciones”, afirmó. En la misma línea se expresó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, quien reclamó una reducción de la carga tributaria que enfrenta la producción agropecuaria. “Hay impuestos que son insólitos, como el impuesto al cheque; hay impuestos provinciales y municipales que son tan fuertes como los nacionales. Tenemos que lograr, como entidad, tener diálogo con todos los estamentos. Y por supuesto, no olvidamos nuestro reclamo histórico”, señaló. Para el dirigente rural, eliminar las retenciones es una “necesidad” para el sector. “¿Qué pasa el día que no haya más retenciones? Vamos a ver cuánto tiempo perdimos y cuánto daño le hicimos a la producción y al país”, planteó. La muestra contó con la presencia de más de sesenta referentes políticos y funcionarios de distintos niveles de gobierno, que aprovecharon el evento para dialogar con empresas y productores y acercar propuestas al sector. Entre las visitas destacadas también estuvieron el expresidente Mauricio Macri y distintos legisladores nacionales de diversos espacios políticos. La principal ausencia fue la del presidente Javier Milei, quien no asistió debido a su participación en actividades oficiales en el exterior. Tampoco estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, ni la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.