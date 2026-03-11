La muestra Expoagro 2026 inició este martes en el predio ferial de San Nicolás con una fuerte presencia de productores, empresas del sector agroindustrial y referentes del mundo económico y político. Durante cuatro días, el evento concentra lanzamientos tecnológicos, debates sobre financiamiento productivo y definiciones estratégicas para uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. En el primer día de actividad ya se registró una alta concurrencia y comenzaron a delinearse algunos de los ejes del debate económico que atravesarán la exposición. Funcionarios del equipo económico del Gobierno, por ejemplo, aprovecharon el escenario para explicar los fundamentos del programa macroeconómico y transmitir una señal al sector productivo: acelerar la inversión en el actual contexto de estabilización. En paralelo, empresas de maquinaria agrícola —muchas de ellas con fuerte presencia de tecnología importada— presentaron nuevas soluciones para el agro, mientras entidades del sector y economistas iniciaron un ciclo de charlas sobre perspectivas productivas y financieras. Con ese contexto como telón de fondo, la jornada del miércoles 11 de marzo se perfila como uno de los días más intensos de Expoagro, con actividades que combinan análisis económico, financiamiento para la cadena agroindustrial y presencia de dirigentes políticos. La agenda del miércoles incluye presentaciones económicas, foros de debate y conferencias vinculadas con el financiamiento productivo y la situación del agro. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del predio, principalmente en el Auditorio de Prensa, el Anfiteatro ArgenINTA y el Auditorio Expoagro. La jornada comenzará por la mañana con presentaciones vinculadas a las economías regionales y al financiamiento del sector agropecuario. 10:00 – Presentación del “Semáforo de las economías regionales de Coninagro”, con la participación de su presidente, Lucas Magnano, junto a ministros de producción de distintas provincias. El informe de Coninagro se convirtió en una referencia periódica para medir la situación económica de las producciones regionales, evaluando variables como rentabilidad, costos y perspectivas productivas. 11:30 – Panel “Instrumentos para la inversión y el financiamiento de la cadena de ganados y carnes”. Participarán referentes de entidades vinculadas al mercado de capitales y al negocio ganadero: El encuentro abordará alternativas de financiamiento para una de las principales cadenas exportadoras del país. 12:00 – Conferencia “Argentina. Perspectivas económicas”, a cargo del economista Fausto Spotorno, del Banco Nación. En paralelo, a la misma hora, se desarrollará la charla “Perspectivas y situación del agro en 2026 y agenda institucional de la entidad y el campo”, encabezada por Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a integrantes de la mesa ejecutiva de la entidad. Uno de los momentos destacados del miércoles será el Foro Económico 2026-2027, que se realizará a las 11:00 en el Anfiteatro ArgenINTA. La exposición estará a cargo del economista Carlos Melconian, quien abordará el rol del Estado en la economía bajo la consigna “¿Para qué está el gobierno del presidente Milei?”. El foro apunta a analizar el rumbo económico del país y su impacto en sectores productivos como el agro, que continúa siendo uno de los principales generadores de divisas de la Argentina. La agenda del miércoles también incluirá actividad política. A las 12:30, la senadora nacional Patricia Bullrich, representante de La Libertad Avanza, brindará una conferencia de prensa en el marco de su visita al predio de Expoagro. La presencia de dirigentes políticos se volvió habitual en la muestra agroindustrial, que en los últimos años se consolidó como un espacio de interacción directa entre el sector agropecuario, empresarios y funcionarios públicos. La edición 2026 de Expoagro se desarrolla en un contexto económico en el que el sector agropecuario vuelve a ocupar un lugar central en las expectativas de crecimiento. En la primera jornada, miembros del equipo económico del Gobierno explicaron los fundamentos del programa de estabilización y plantearon la necesidad de acelerar inversiones productivas. El mensaje apuntó a reforzar la idea de que la recuperación macroeconómica puede abrir una nueva etapa de expansión para el agro. Con ese marco, la agenda del miércoles promete profundizar el debate sobre financiamiento, perspectivas económicas y el rol del campo en el desarrollo productivo del país, en una de las exposiciones agroindustriales más importantes de la Argentina