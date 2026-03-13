Durante las cuatro jornadas de la edición aniversario de Expoagro 2026, el Banco Nación triplicó el financiamiento destinado al sector productivo respecto de la muestra 2025 y alcanzó un volumen récord de operaciones. En total, se registraron más de 28.000 solicitudes de préstamos por un monto superior a los $30 billones, destinadas tanto a capital de trabajo como a inversión productiva. Para esta edición, la entidad se propuso superar el desempeño registrado en años anteriores mediante una oferta integral de financiamiento altamente competitiva. Entre las principales propuestas se destacaron líneas de crédito para la adquisición de maquinaria nueva con tasas del 0% en dólares y del 19% nominal anual en pesos, junto con plazos diferenciales de hasta 60 meses, entre otros beneficios. La demanda de financiamiento reflejó ese dinamismo. Las solicitudes pasaron de 10.000 operaciones registradas en la edición anterior a más de 28.000 en esta oportunidad, lo que evidencia un fuerte crecimiento en la canalización de créditos destinados al sector productivo. Este resultado implica que uno de cada cinco pesos otorgados en préstamos en la Argentina pasa por el Banco Nación, consolidando su protagonismo como motor del financiamiento productivo. Con una política crediticia dinámica, competitiva y en permanente expansión, la entidad fortalece su rol estratégico acompañando el crecimiento de las empresas, los productores y las familias en todo el país. La presencia del Banco Nación en Expoagro 2026 también incluyó charlas técnicas, asesoramiento personalizado y espacios de encuentro para clientes y empresarios del sector, fortaleciendo el vínculo entre la entidad y el agro.