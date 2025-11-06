En noviembre de 2025, gracias a una resolución judicial, el PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) deberá restablecer la cobertura del 100% en medicamentos gratis para jubilados, beneficiando a más de 5 millones de afiliados en todo el país.
La medida suspende los cambios implementados en 2024 que habían introducido límites socioeconómicos y requisitos adicionales, volviendo a las condiciones del exitoso programa “Vivir Mejor” de 2020.
Medicamentos gratis de PAMI: la medida que restablece el servicio
La decisión del 100% de la gratuidad de los medicamentos de PAMI fue tomada por el juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Vale destacar que se aplica de manera nacional e inmediata, enfocándose en tratamientos para enfermedades crónicas comunes en adultos mayores, como hipertensión, diabetes, colesterol alto y problemas cardiovasculares.
Esto representa un alivio económico significativo para los jubilados, asegurando acceso gratuito a terapias vitales. De esta manera, quedan atrás las dos resoluciones que dictó la obra social en 2024 que limitaba la cobertura integral.
Los medicamentos que volverá a ser gratuitos para afiliados de PAMI
Tras la disposición interna de PAMI, la cobertura total de medicamentos se había reducido. Sin embargo, la medida judicial de Mendoza garantizará la entrega gratuita de 167 productos farmacéuticos:
- Acenocumarol
- Acetazolamida
- Acetilsalicílico, ác.
- Aciclovir
- Alendronato
- Allopurinol
- Aluminio, hidr.+ magnesio,hidr.
- Amantadina
- Amiodarona
- Amlodipina
- Amlodipina+ losartán, potásico
- Amoxicilina
- Amoxicilina + clavulánico,ác.
- Atenolol
- Atorvastatín
- Atorvastatín + ezetimibe
- Azitromicina
- Benznidazol
- Betametasona
- Betametasona + gentamic.+ miconazol
- Betametasona + salicílico, ác.
- Biperideno
- Bismuto ,hidróxido+ pectina
- Bisoprolol
- Brimonidina
- Brimonidina + timolol
- Budesonide
- Budesonide + formoterol
- Calcio, carbonato
- Calcio, citrato
- Carbamazepina
- Carbomer
- Carvedilol
- Cefalexina
- Ceftriaxona
- Cefuroxima
- Cetirizina
- Cincocaína, clorh. + asoc.
- Ciprofloxacina
- Claritromicina
- Clindamicina
- Clobetasol
- Clopidogrel
- Clorpromazina
- Clortalidona
- Clotrimazol
- Coaltar + urea + alantoína
- Codeína+paracetamol
- Colchicina
- Desloratadina
- Dexametasona
- Digoxina
- Diltiazem
- Dorzolamida
- Dorzolamida + timolol
- Doxiciclina
- Dutasteride
- Enalapril
- Enalapril + hidroclorotiazida
- Eritromicina
- Escitalopram
- Espironolactona
- Estriol
- Ezetimibe + simvastatin
- Famotidina
- Fenilefrina + tropicamida
- Fenitoína
- Fenobarbital
- Fenoximetilpenicilina
- Finasteride
- Flecainida
- Fluconazol
- Fludrocortisona
- Fluoxetina
- Fluticasona
- Fluticasona + salmeterol
- Fólico, ác.
- Furosemida
- Fusídico, ácido
- Gentamicina
- Haloperidol
- Hidroclorotiazida
- Hidroclorotiazida + amilorida
- Hidrocortisona
- Hidroxicloroquina
- Hidroxipropilmetilcelulosa
- Hierro, polimaltosato
- Hierro, sulfato
- Hierro+ fólico, ác.
- Ibuprofeno
- Imiquimod
- Indapamida
- Ipratropio, bromuro
- Isosorbide, dinitrato
- Isosorbide, mononitrato
- Ivermectina
- Ketoconazol
- Lactulosa
- Lamotrigina
- Latanoprost
- Levodopa + benserazida
- Levodopa + carbidopa
- Levotiroxina
- Lidocaína + hidrocortisona
- Liotironina
- Lisinopril
- Lisinopril + hidroclorotiazida
- Litio, carbonato
- Llantén + senósidos a y b
- Loperamida
- Losartán
- Losartán + hidroclorotiazida
- Magnesio, valproato
- Mebendazol
- Meprednisona
- Metadona
- Metimazol
- Metoclopramida
- Metoprolol
- Metotrexato
- Metronidazol
- Miconazol
- Minociclina
- Morfina, clorhidrato
- Mupirocina
- Naproxeno
- Neomicina
- Nicotina
- Nistatina
- Nitrofurantoína
- Omeprazol
- Oxibutinina
- Pantoprazol
- Paracetamol
- Penicilina g benzatínica
- Permetrina
- Potasio, gluconato
- Prednisona
- Pregabalina
- Promestriene
- Propafenona
- Propranolol
- Psyllium
- Quetiapina
- Rifamicina
- Rifampicina
- Risperidona
- Rosuvastatina
- Rosuvastatina + ezetimibe
- Salbutamol
- Salbutamol + ipratropio,br.
- Sertralina
- Simvastatin
- Sodio, divalproato
- Sulfametoxazol + trimetoprima
- Sulfasalazina
- Tamsulosina
- Terazosina
- Timolol, maleato
- Tobramicina (50)
- Topiramato
- Tramadol
- Triamcinolona
- Valproico, ác.
- Valsartán
- Valsartán + hidroclorotiazida
- Verapamilo
- Vit.b12.