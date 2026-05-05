Más de 900.000 titulares del programa Volver al Trabajo cobrarán en mayo de 2026 tras un fallo judicial que ordenó al Gobierno realizar el pago del Salario Social Complementario, una asistencia económica vinculada a los programas que reemplazaron al Potenciar Trabajo. La medida fue dictada por la Justicia federal y ordena específicamente al Ministerio de Capital Humano sostener estos pagos mientras se resuelve el conflicto de fondo sobre la reformulación de los planes sociales. Según la información oficial, el monto total es de $ 72.384.624.000 y corresponde a transferencias que se acreditarán en los primeros días de mayo. El programa había sido dado de baja por el Gobierno con la intención de avanzar con un nuevo esquema basado en capacitación laboral y menor asistencia directa, pero la cautelar vigente obliga, al menos por ahora, a sostener el pago del beneficio. Hasta la fecha (mayo de 2026), la prestación económica para los beneficiarios se mantiene en $78.000. Este monto no incluye aguinaldo y está sujeto a posibles actualizaciones por parte del Gobierno. El programa está dirigido a personas mayores de 50 años que no logran insertarse en el mercado laboral, mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años, personas con discapacidad y familias en situación crítica. También incluye a trabajadores en condiciones laborales especiales, como empleados de casas particulares, rurales, estacionales, con contratos temporarios o discontinuos, y quienes forman parte del Programa Puente de Empleo. A diferencia de otras prestaciones sociales, como jubilaciones y pensiones, el pago de Volver al Trabajo no sigue un cronograma por terminación de DNI, sino que se acredita los primeros días del mes. Este mes, el pago se realizará el martes 5 de mayo, según lo informado por ANSES. Si tenés dudas sobre tu continuidad en este último mes, tenés que seguir los siguientes pasos