Furioso cruce entre un alfil de Karina Milei y Ramiro Marra a la vista de todos: "Me da vergüenza..."

La férrea disputa por la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura Porteña vuelva a protagonizar un nuevo capítulo . Durante la sesión desarrollada este jueves, la legisladora Pilar Ramírez, quien responde a Karina Milei, volvió a solicitarle a las autoridades del recinto que desplacen a su par Ramiro Marra de la jefatura de bloque, quien le respondió en vivo a esta última que sólo "busca un cargo".

Esta situación se desarrolló pocos minutos de comenzada la nueva sesión de la Legislatura. El secretario parlamentario, Pablo Schillagi, leyó una nota enviada por la diputada Ramírez, que pedía para sí la titularidad del bloque La Libertad Avanza, justificado a que es reconocida por la nueva Junta del partido en la Capital Federal, que responde en los hechos a Karina Milei, como la principal líder del espacio en ese recinto.

"Venimos a poner en nuestro conocimiento que el único bloque de esta legislatura que cuenta con el aval político y jurídico para el uso de La Libertad Avanza es el presidido por la señora legisladora Pilar Ramírez'", indicaba esa nota, que fue firmada por los legisladores Ramírez, Leonardo Saifert y Lucía Montenegro .

Esta jugada fue hecha por tres de los nueve legisladores porteños que tiene el bloque libertario . Los restantes apoyan a Marra como jefe legislativo: dos son diputados que responden directamente a él -Eugenio Casielles y Jorge Reta-, dos son alfiles del MID que preside Oscar Zago -Edgardo Alifraco y Sandra Rey- y la libertaria Rebeca Fleitas optó por dejar de apoyar a Ramírez porque ella pretendía ser la presidenta del nuevo bloque.

"Si tengo que terminar como el sargento Cabral por defender las ideas de la libertad, lo voy a hacer"



En su nota, Ramírez solicitó que los seis legisladores restantes cesen en el "uso" del nombre y el logo del partido. Por el momento, el bloque sigue siendo de nueve integrantes y el futuro del espacio pasa a decisión de la Junta de Interpretación y Reglamento a cargo del legislador Emmanuel Ferrario (PRO) . Desde el marrismo son optimistas: "Cuando habló Ramiro aplaudieron todos los bloques".

"Me apena y me avergüenza que esté pasando esto en La Libertad Avanza", retrucó Marra al término de la lectura de la nota. "Cuando fundamos este partido con Javier Milei veníamos a combatir este tipo de vicios. Gente que está interesada en un carguito. Nosotros no trabajamos en política en base a eso", agregó.

El director de Bull Market Brokers indicó que la nota era "totalmente improcedente" porque considera que su bloque -que preside desde 2021- es preexistente a la conformación de la Junta partidaria que impulsa Karina Milei. "Además, la mayoría de los legisladores ya me han designado como presidente: legisladores que han entrado por la alianza La Libertad Avanza", justificó.

Semanas atrás, Ramírez pidió en medio de una sesión la quita de Marra como jefe de bloque.

"Van buscando diferentes motivos para quedarse con una presidencia de bloque, ¿para eso se metieron en política, para conseguir una presidencia de bloque? Hicieron las cosas mal porque ni siquiera tuvieron el gesto de hablarlo antes. Si les molesta que tenga una relación personal con el Presidente... la mejor forma de ser leal a Milei es defendiendo las ideas de la libertad ", agregó.

Se trata de un nuevo round de la disputa por el liderazgo del bloque libertario, que enfrenta a Marra, legislador del espacio desde 2021 y uno de los dos socios fundadores de La Libertad Avanza , con la legisladora asumida en 2023 y cercana a Karina Milei, quien con apoyo de esta última busca conformar un propio bloque para ser quien lo lidere en el recinto.



Esto ya se había repetido meses atrás, cuando Ramírez había tenido los apoyos suficientes como para desplazar a Marra como jefe de bloque. Se retrotrajo pocas semanas después, cuando el broker logró el apoyo de los legisladores del MID. A ese grupo ahora se le agregó la libertaria pura Rebeca Fleitas.



Desde el marrismo critican a Ramírez por su pasado y su cercanía con algunas filas de La Cámpora. Incluso, integró una de las gerencias de Aerolíneas Argentinas a partir de su vínculo con Mariano Recalde. El vínculo entre los armadores porteños de Karina y Marra es reconocido por ambas partes como cordial. "No tenemos nada en contra de él, nosotros hacemos nuestro juego y hay respeto", indica uno de los karinistas.

Votaciones en la Legislatura: se creó el IDECBA

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la creación del IDECBA . La iniciativa surgió a partir del proyecto que envió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a principios de mayo, y según alegan, "el Instituto implica un salto de calidad, una actualización necesaria respecto a las regulaciones, requisitos y exigencias internacionales modernizando así el régimen legal".

En palabras del jefe de gobierno: "Es un paso fundamental hacia el fortalecimiento institucional del Sistema Estadístico". Además, la autarquía del organismo que se crea a partir de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA (DGESYC), promovería mayor independencia del poder político.

Hasta el día de la fecha, el órgano estadístico de la Ciudad se regía con un marco normativo que databa de 1979 . Este paso jerarquiza las misiones y funciones del organismo y brinda un marco legal moderno y sólido para el Sistema Estadístico de la Ciudad (SEC).

"La reciente creación del IDECBA pondrá en valor el trabajo del organismo garantizando estadísticas oficiales de calidad para la toma de decisiones informadas que impacten en mejores políticas públicas para los porteños y porteñas", informaron desde el GCBA.