Los trabajadores del sector formal recibirán un beneficio en mayo y traerá alivio a alrededor de 800.000 contribuyentes. Durante la primera mitad del año fiscal, se observa una tendencia generalizada en el sector corporativo hacia la retención en exceso del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes de los empleados. Esta distorsión responde a la estructura de cálculo vigente, que recién logra estabilizarse en la segunda parte del año. Los excedentes retenidos por el empleador recién son liquidados a favor del dependiente en abril del ejercicio siguiente, momento en que se cierra el ciclo de devoluciones impositivas y que impactan en el bolsillo de los trabajadores en mayo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó en las últimas horas el esquema de devoluciones por el Impuesto a las Ganancias. Antes de la llegada del aguinaldo, unos 800.000 trabajadores recibirán un reintegro derivado de los saldos a favor del período fiscal 2025. El beneficio impacta principalmente en trabajadores en relación de dependencia y jubilados cuyos empleadores actuaron como agentes de retención durante el último año. El ajuste se verá reflejado directamente en el recibo de sueldo de abril 2026 (que se cobra en mayo). Aparecerá bajo un concepto que indica que se trata de una devolución de retenciones de períodos anteriores. Es importante aclarar que, si el empleado no completó el formulario SIRADIG a tiempo, el trámite para recuperar ese dinero es más complejo y requiere la presentación de una declaración jurada individual. La conclusión técnica es que los cierres impositivos del ejercicio 2025 arrojarán, en la práctica totalidad de los casos, un saldo a favor del beneficiario. Esta dinámica de devoluciones automáticas responde a dos factores estructurales del impuesto: Por normativa, los agentes de retención deben tomar las deducciones finales imputadas por el contribuyente en el SIRADIG al momento de ejecutar el ajuste anual en abril. Los pagos a cuenta solo pueden ingresarse una vez cerrada la liquidación anual, quedando habilitados desde el inicio del año siguiente. En consecuencia, los empleados verán reflejada la devolución del Impuesto a las Ganancias con la liquidación de los sueldos de abril, como resultado directo de la aplicación de las tablas anuales del gravamen.