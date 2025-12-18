El Gobierno anunció que en 2026 actualizará el monto de las Becas Progresar que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y se estima que el aumento será del 4,1% en total.

A partir del proyecto de ley del Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso se puede proyectar el ajuste en la partida destinada a este programa educativo. La iniciativa ya obtuvo la media sanción en Diputados y solo resta confirmar qué pasará en el Senado.

¿Cómo es el aumento para Progresar en 2026?

Según el detalle presupuestario oficial, la inversión total en becas educativas tendrá en 2026 un incremento real del 4,1% respecto al 2025. Dentro de este esquema se incluye al Progresar, uno de los principales programas de acompañamiento económico para estudiantes de todo el país.

Desde que asumió el Gobierno, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene fijo $35.000, aunque con una retención del 20% para los estudiantes de los niveles obligatorio y superior durante su primer año de beca. Por eso, para 2026, se estima un ajuste en torno al 4%.

¿Quiénes pueden cobrar el Progresar?

Este programa está orientado a jóvenes que cursan estudios de nivel obligatorio, superior y de formación profesional. El objetivo es fortalecer la continuidad educativa mediante el otorgamiento de un apoyo económico mensual, sujeto al cumplimiento de condiciones académicas y socioeconómicas.

Actualmente, Becas Progresar cuenta con tres líneas:

Progresar Obligatorio,

Progresar Superior,

Progresar Trabajo.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Progresar?

En todos los casos, uno de los requisitos centrales es que los ingresos del grupo familiar no superen tres veces el salario mínimo, vital y móvil.

En cuanto a la edad, el rango general para acceder al beneficio va de los 16 a los 24 años, aunque algunas líneas específicas permiten extender ese límite etario en función del tipo de estudio y la situación del beneficiario.

Becas Progresar: los cambios que se estiman para 2026

Durante 2025, las Becas Progresar registraron una reducción en la cantidad de estudiantes alcanzados. Esto se dio luego de que, en la primera convocatoria del año, se excluyera a los alumnos que asistían a colegios privados, lo que generó un fuerte impacto en los beneficiarios.

Sin embargo, en la segunda convocatoria el Gobierno decidió revertir esa medida mediante la Resolución 1149/2025 , que reincoró a los estudiantes de instituciones privadas y ampliando nuevamente el alcance del programa.

De cara a 2026, el Gobierno anticipó que habrá una nueva convocatoria a las Becas Progresar antes del inicio del ciclo lectivo. No obstante, hasta el momento no se confirmó una fecha oficial para la apertura de las inscripciones.

Presupuesto 2026: otras decisiones en Educación

Más allá del refuerzo económico para Progresar, el Presupuesto 2026 introduce otras modificaciones en el área educativa. Uno de los puntos es la derogación del artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba un piso mínimo del 6% del PBI para el gasto en educación.