El Gobierno nacional otorgó el reconocimiento definitivo a uno de los clubes más reconocidos de Argentina al autorizarlo a funcionar como una universidad privada deportiva en el marco de la Ley de Educación Superior N° 24.521 .

La medida fue oficializada mediante el Decreto 889/2025, firmado también por el Ministerio de Capital Humano y el vocero presidencial, donde se consolida el proyecto académico de esta casa de estudios orientada al deporte, la educación corporal y la investigación científica aplicada.

¿Cuál es la nueva universidad que aprobó el Gobierno?

La nueva resolución del Gobierno nacional autorizó al Instituto Universitario River Plate a funcionar como un centro académico de nivel superior según lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Educación Superior , que establece los siguientes objetivos:

la formación de profesionales con sólida preparación académica y compromiso social,

el desarrollo de la investigación,

la excelencia educativa,

la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento.

En el texto oficial, se remarcó que la educación superior constituye una responsabilidad indelegable. Por eso, también remarcaron la importancia en que todas las personas que cuenten con la formación requerida puedan acceder a estudios universitarios en condiciones de calidad, equidad y pluralidad institucional.

El Gobierno autorizó la creación de una nueva universidad.

Los puntos más valorados fueron las instalaciones, el equipamiento y los recursos bibliográficos, además de las proyecciones de ampliación y sostenimiento acordes al crecimiento de la matrícula y las actividades académicas .

Una revalidación de un permiso anterior: de qué se trata la nueva medida

El Instituto Universitario River Plate había sido autorizado a funcionar de manera provisoria mediante el Decreto N° 1312/10 y en este caso, el club con sede en la Avenida Figueroa Alcorta y Udaondo de Capital Federal solicitó el reconocimiento definitivo con base en la ley de Educación .

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) emitió un dictamen favorable al destacar la coherencia entre la misión institucional, los objetivos académicos y la estructura organizativa del Instituto. Además, el ente regulador señaló que su denominación y especialización se corresponde con las áreas disciplinares desarrolladas, según exige la normativa.

El informe valoró que la institución contemple las funciones esenciales de docencia, investigación y extensión, así como la adecuada correspondencia entre su oferta académica y su finalidad principal: generar conocimiento orientado al deporte, la recreación y la educación física con base científica.

Además, la CONEAU agregó que el cuerpo docente cuenta con formación y antecedentes acordes a las carreras dictadas, aunque se recomendó continuar fortaleciendo la titulación académica y las dedicaciones docentes para consolidar la estabilidad y proyección institucional a largo plazo.

El instituto de River Plate es el primer de formación superior en clubes de fútbol.

¿Qué carreras tendrá el Instituto Universitario River Plate?

En el Instituto Universitario River Plate (IURP), se dictan carreras con modalidad de estudio presencial o a distancia, que buscan potenciar “ la autonomía del estudiante y ofrecer una propuesta didáctica clara con contenidos seleccionados y acompañamiento docente ”.

Por otro lado, también hay diplomaturas con contenidos “especialmente desarrollados por profesionales reconocidos del sector que abordan temas específicos y de gran importancia vinculados directa o indirectamente al mundo de los deportes”.

Una por una todas las carreras

Profesorado Universitario en Educación Física.

Licenciatura en Educación Física.

Licenciatura en Marketing Deportivo.

Licenciatura en Administración del Deporte.

Licenciatura en Periodismo Deportivo.

Licenciatura en Actividad Física y Deporte (también con ciclo de complementación).

Licenciatura en Actividad Física y Deporte.

Licenciatura en Marketing Deportivo.

Licenciatura en Administración del Deporte.

Licenciatura en Periodismo Deportivo.

Diplomaturas y Cursos