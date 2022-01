"Es el Ford Falcon de los aviones": Sergio Berni compró un bimotor usado para la provincia y lo pagó más que un 0 km

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, autorizó la compra de un avión de unos u$s 7 millones para transportar funcionarios bonaerenses: se trata de un Beechcraft King Air B200GT/250 que, según el mismo funcionario, es "el Ford Falcon de los aviones".

La firma del documento que autoriza la compra para el gobernador Axel Kicillof se dio días antes de Navidad, avalando el gasto de u$s 7.195.214 en un avión bimotor de último modelo con poco uso: tan solo 89,5 horas de vuelo y 56 aterrizajes, con capacidad para unos ocho pasajeros y detalles de lujo como asientos de cuero y aislamiento acústico.

La compra, realizada el 22 de diciembre del 2021 a la empresa RSLINK LLC. perteneciente a un antiguo integrante de las Fuerzas Armadas nacionales, Rodolfo López Hower; se estima en 775.572.117 pesos teniendo en cuenta la valuación del dólar oficial para esa fecha ($ 107,79 para la venta).

Sin embargo, desde la comunidad aeronáutica indican que la avioneta de lujo está sobrevaluada ya que su verdadero valor en realidad se posa en u$s 5.500.000 : esta nueva polémica se suma al riesgoso acercamiento que realizó un helicóptero de la Policía bonaerense en el que viajaba Berni en las playas de Villa Gesell.

LAS ACLARACIONES DE SERGIO BERNI

Al conocerse la noticia a través del sitio de noticias BorderPeriodismo, Sergio Berni debió salir a aclarar la compra, indicando que no se trata de un avión para el uso de las Fuerzas de Seguridad bonaerenses, sino para transportar funcionarios provinciales por todo el territorio de Buenos Aires.

"No es un avión de uso policial, no es un avión que se use para patrullaje. El error de información es que no es para la Policía Bonaerense ", corrigió el titular del ministerio de Seguridad de la provincia en diálogo con Radio Mitre.

Así justificó la compra: " La Provincia de Buenos Aires tiene 307 mil kiló metros cuadrados, es 1523 veces más grande que la Ciudad. Es una de las provincias más grandes del país y requiere muchas distancias para trasladarse de un municipio a otro, entonces los funcionarios necesitan trasladarse en avión", explicó Berni.

Además, el funcionario de Axel Kicillof indicó que la compra del Beechcraft remplazará a un modelo viejo "exactamente igual" que se utilizó en la provincia durante 20 años y que hace unos cuatro se encuentra en desuso: "Estuvo más de cuatro años parados en un hangar. Junto con el otro avión a reacción, junto al avión sanitario, estuvieron parados en los hangares", señaló el ministro.

En esta línea, apuntó contra la gestión del territorio bonaerense de la opositora María Eugenia Vidal entre los años 2015 y 2019, indicando que ella alquilaba aviones para su uso, mientras que él prefiere "tener flota propia" .

"La gobernadora Vidal gastó 8 millones de dólares alquilando aviones. Están aquellos que prefieren alquilar aviones, que es un proceso que para mí no es transparente. Yo prefiero tener flota propia", indicó Berni.

Luego de recalcar que la compra de la aeronave no es para la Policía bonaerense sino para los funcionarios, a Berni le preguntaron por qué Seguridad se encargó de la adquisición y no otro organismo bonaerense.

Ante esto, explicó: "La Provincia tiene una dirección de aviación que en la época de Vidal la pasaron al Ministerio de Seguridad. Son todos civiles, que no son policías, y que manejan las aeronaves de la provincia de Buenos Aires, los helicópteros y los aviones".

¿CUÁNTO VALE PARA EL MERCADO LA AERONAVE?

El avión elegido por Berni es usado porque, según el ministro, "la entrega de ese mismo avión nuevo entre pito y flauta tarda más de un año", mientras que en la Provincia lo precisan con "urgencia". Sin embargo, por otro lado reveló que el Gobierno bonaerense "ya está empezando el proceso de licitación de una aeronave cero kilómetro".

Pese a ya tener horas de vuelo, según el precio estándar de mercado del Beechcraft Berni estaría pagando al menos u$s 1,5 millones extra por la aeronave : así lo indica el Blue Book estadounidense, una publicación trimestral con los valores actualizados de los aviones cero kilómetro a la venta

El precio al público de un Beechcraft King Air B200GT/250 nuevo fue establecido allí en u$s 5.500.000 , mientras que Axel Kicillof estaría pagando u$s 7.195.214 por un avión usado, u$s 1.645.000 de diferencia .

Al ser consultado al respecto, Berni no supo responder por el valor que cerró la provincia con el empresario Rodolfo López Hower. No obstante, indicó que la compra fue avalada por la Fiscalía de Estado provincial.

Por otro lado, en diálogo con BorderPeriodismo, el especialista en aeronáutica y ex precandidato a diputado nacional junto a Ricardo López Murphy en las PASO, Franco Rinaldi, recalcó que "el Beechcraft es un avión ejecutivo, ligero, muy flexible, que no tiene funciones más que estrictamente de placer o de negocios", por lo que no se lo puede vincular a la aviación de Defensa o Seguridad.

Al conocer estas declaraciones, Berni le contestó a Rinaldi de forma tajante: "Es una herramienta indispensable en la Provincia de Buenos Aires. No es para que el gobernador se vaya de vacaciones a Brasil", aseguró el ministro de Seguridad.