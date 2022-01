Súper-Berni: cuando el personaje crece demasiado

Siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue uno de los primeros en llegar al momento de conocerse la noticia.

Dos años de la muerte de Fernando Báez Sosa . El joven fue golpeado brutalmente a la salida de un boliche en el balneario de Villa Gesell.

Hace dos días , en Pilar, un chico de 22 años fue asesinado a la salida de un local bailable por un grupo de desconocidos.

Insólita defensa: Berni admitió que iba en el helicóptero pero apuntó contra el turista que llevó la sombrilla

Hasta noviembre de 2021 según la Procuración de la provincia de Buenos Aires, el promedio diario fue de 2,3 crímenes por día . Un número similar al año anterior.

El Operativo Sol se desarrolla con éxito en distintos puntos estratégicos de Mar del Plata, San Clemente, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Cariló, Mar Chiquita, Vivoratá, y Camet.

Intendentes oficialistas y opositores de distintos municipios turísticos reconocen que es la primera vez que poseen camionetas 4x4 y motos propias para patrullar sus playas y calles balnearias.

La provincia de Buenos Aires recorre las costas con helicóptero propio y no alquila como sí estaba obligada a hacer hasta el año pasado.

Realizamos un relevamiento aéreo por la costa en el marco de las tareas de prevención que estamos llevando a cabo para cuidar, con todos nuestros recursos y el mayor despliegue de los últimos años, la mejor temporada en décadas.#LaFuerzaDeLaProvincia#FuerzaBuenosAires pic.twitter.com/IV19Gk8VoE — Sergio Berni (@SergioBerniArg) January 16, 2022

Sin embargo, cuando cualquier persona escribe "Sergio Berni" en un buscador surge hoy como información principal la voladura de sombrillas que provocó la aeronave en la que viajaba el ministro de Seguridad bonaerense el último fin de semana cuando recorría playas de Villa Gesell.

Las imágenes muestran que fueron cinco las sombrillas que volaron por la fuerza del helicóptero , que realizó una maniobra rarísima a una muy baja altura. El resultado es conocido: no pasó nada, no hubo heridos. Pero lo peor podría haber sucedido . Siempre es peligrosa una sombrilla volando en la playa.... Una cosa es si el viento la levanta porque sí, otra es si la situación es de algún modo, aunque sin intención, provocada.

La pregunta es: ¿Cuánto le sirve al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires su personaje de "Súper-Berni"? ¿Cuánto suma a sus propias ambiciones políticas y a las de su propio espacio?

Según dijo Berni a El Cronista: "Para controlar las costas tenés que tener una visión y no se puede volar más alto porque están los aviones carteleros y es peligroso". "¿De verdad estamos hablando de esto?", preguntó.

Un rato antes había dicho: "Tendríamos que partir de que una sombrilla en la playa es un elemento peligroso. Hay que preguntarse si el que puso la sombrilla no evaluó que una ráfaga de viento se la podía levantar ". Un razonamiento en principio, a la inversa de la lógica de cualquier persona: la gente va a la playa a tomar sol y no a encontrarse con helicópteros que sobrevuelen a metros de la superficie del mar, con un ministro casi colgado de la puerta, según cuentan los que lo vieron.

¿Por qué lo hizo? Según contó el funcionario provincial, porque "había un cúmulo de 300 ó 400 chicos y parecía que se estaban peleando en el medio del grupo". Al acercarse se dieron cuenta de que no se estaban peleando: estaban bailando.

En la Casa Rosada hicieron todo tipo de comentarios al respecto. Muchos se animaban a calificar la situación de "ridícula" . En el Ministerio de Seguridad de la Nación aseguran que "quien está delante de la Fuerza conduce la Fuerza, pero no hace la Fuerza. Una cosa es ejecutar las órdenes, ajustar, pero otra cosa es estar en los operativos."

Todos creen que Berni hace su propia campaña adelantada, con aspiraciones a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires para 2023. Consideran que le es más fácil cuestionar al presidente Alberto Fernández que al actual gobernador Kicillof porque a él le conviene "sostener a Axel". De todos modos al mismo tiempo le reconocen que "lo llamás y está", o "le pedís algo y está".

Al igual que en los municipios de la Costa, oficialistas y opositores hoy admiten que "Berni recorre la noche con el operativo de la nocturnidad y muchas veces ni te enterás" . Aseguran: "Nunca tuvimos como ahora, 35 camionetas 4 x4, ni motos. Desde la época de Granados (Alejandro, ex ministro de Seguridad en la última etapa del sciolismo) que no había tanta inversión en un operativo de verano." Al mismo tiempo afirman que "el ministro es un personaje también y tratamos de tener buena relación. Nosotros ofrecemos el combustible de los móviles y escuelas para dormir a los agentes afectados al operativo que no decidan alquilar otro lugar".

Volviendo al punto de partida: ¿Hasta dónde le conviene al ministro y a su espacio el personaje de "Súper-Berni" que el mismo busca generar? ¿Hasta dónde vale la realidad distorsionada desde el aire, que hace confundir a un grupo de chicos que baila, con uno que supuestamente pelea , mientras que en un boliche bonaerense, matan, como hace 2 días, a un chico de 22 años a los golpes?

El marketing no siempre resalta los hechos concretos, la vidriera no es siempre el mejor escenario. La comunicación efectiva no es siempre proporcional al show, pero el dato generalmente, mata al relato.