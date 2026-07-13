La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) sumó a su flota el primero de dos aviones C-130J Super Hércules, una aeronave de transporte táctico multipropósito con la que busca ampliar sus capacidades para el traslado de personal, carga, equipo militar y apoyo en situaciones de emergencia.

Con esta incorporación, México se convierte en el primer país de América Latina en operar esta versión. Fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, el C-130J destaca por ofrecer mejoras en velocidad, alcance, capacidad de carga, eficiencia en el consumo de combustible y sistemas tecnológicos más avanzados en comparación con generaciones anteriores.

Oficial y confirmado | Sedena amplió su flota de aviones militares: pueden trasladar más de 90 soldados, hasta 20 toneladas de carga y viajan a 670 km/h Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió la primera unidad como parte de un contrato internacional que contempla la adquisición de dos aeronaves destinadas a fortalecer la capacidad de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sedena destaca el fortalecimiento de la flota aérea

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, resaltó que los nuevos aviones permitirán incrementar la capacidad operativa de la institución, al contar con una carga útil de hasta 21 toneladas por aeronave.

El funcionario señaló que estas unidades contribuirán a mejorar la respuesta de la Fuerza Aérea Mexicana en:

Operaciones logísticas Misiones de ayuda humanitaria Despliegues estratégicos, tanto dentro como fuera del país

Qué características tiene el C-130J Super Hércules

De acuerdo con Lockheed Martin, el C-130J Super Hércules es la versión más moderna de estas aeronaves y está diseñada para cumplir una amplia variedad de misiones.

Entre sus principales capacidades destacan:

Transporte de carga y personal.

Lanzamiento aéreo de suministros y paracaidistas.

Evacuaciones médicas.

Búsqueda y rescate.

Atención de desastres naturales.

Combate de incendios forestales.

Misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Operaciones especiales.

Además, esta versión incorpora aproximadamente 4.5 metros adicionales de espacio para carga, nuevos sistemas electrónicos, mayor autonomía de vuelo, mejor velocidad y un desempeño optimizado que incrementa su capacidad de operación.

Según el fabricante, actualmente existen más de 560 aviones C-130J Super Hércules en servicio alrededor del mundo, utilizados por diversas fuerzas aéreas para misiones militares, humanitarias y de protección civil.

Inversión de Sedena para ampliar flota de aviones militares

Las estimaciones oficiales indican que el programa para incorporar las dos aeronaves representa una inversión cercana a USD 414 millones, cifra que contempla no solo la adquisición de los aviones, sino también los costos asociados a:

Operación

Mantenimiento

Capacitación

Soporte logístico

No obstante, el monto final podría variar dependiendo de la configuración definitiva de las aeronaves, el equipamiento contratado y las fluctuaciones del tipo de cambio.

Los aviones Hércules fueron, durante décadas, una de las principales plataformas de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana.