La hipótesis de un infiltrado en la inteligencia israelí y el límite de la guerra con Hamas

Luego de los brutales ataques perpetrados por Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre, hay más incógnitas que certezas. Desde cuál va a ser la respuesta del estado judío, hasta cómo este plan no fue previsto por uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados del mundo, y quién fue la mente maestra detrás del ataque, el panorama está plagado de incertidumbres.

Para intentar aclarar un escenario turbulento, El Cronista mantuvo una conversación con el analista internacional y filósofo Mookie Tenembaum. Argentino de nacimiento, Tenembaum trabajó como fiscal en Jerusalén entre 1979 y 1980, y vivió en el país de Oriente Medio por 15 años.

En la conversación, explicó su perspectiva sobre el ataque, la posibilidad de una eventual paz duradera, la situación política interna israelí, quién cree que son los verdaderos responsables y conjeturó sobre una posible infiltración en la inteligencia israelí o estadounidense.

Mookie Tenembaum

-La primera impresión a la que remite el ataque de Hamas es al ataque sorpresa de la guerra de Yom Kipur, pero con el pasar de los días también se lo comparó al atentado del 11 de septiembre o los ataques del Bataclan de París. ¿Cuál es su visión, con qué lo compararía?

-Depende cómo. En la planificación y el trabajo es más cercano al 11-S que a Bataclan. Bataclan fue menos organizado que esto, en cambio, el 11-S estuvo perfectamente organizado. En ese sentido esto es comparable a la caída de las torres. En cuanto a los métodos que se usaron, que yo recuerde esto no ocurre de la época de los nazis. Que entre un grupo y en forma metódica vayan casa por casa buscando a la gente y ejecutando a todos los civiles, incluyendo a los chicos, tirándolos por la ventana, y ahora se encontraron 40 bebés decapitados. Todavía no se sabe la cantidad de muertos , porque para saberlo tienen que entrar a las casas y parte de las casas están minadas, los cadáveres mismos tienen bombas. Esto está muy bien planificado, ponerles bombas a cadáveres, preparar todo, esto no es algo que alguien hace así nomás .

-Justamente mencionaba el nivel organización del ataque. Llamó la atención la falla en la inteligencia israelí, el hecho de que no hayan previsto esto, sobre todo teniendo en cuenta que Israel tiene uno de los dispositivos de inteligencia más prestigiosos del mundo ¿Se puede entender que no se haya visto este ataque?

-Todo sistema de defensa, por definición, tiene vulnerabilidades, todos. Incluso el mejor. Cuando vos tenés un perímetro y un sistema de inteligencia que lo apoya con informantes de adentro y de afuera, con satélites, con la posibilidad de escuchar todas las llamadas telefónicas, con drones, y pasa una cosa así, lo que a mí me viene a la mente, y yo estoy personalmente convencido, sin tener pruebas , por supuesto, que acá hay un mole [NdR: inglés para un ‘topo', infiltrado].

-¿Cómo podría haber operado?

Acá hay alguien sentado arriba, en el establishment israelí de seguridad o el americano, que recibe toda la información de Israel, que trabaja para un servicio secreto que no es Hamas, y que informó sobre esas vulnerabilidades . Si no, eso no podría haber ocurrido. No te alcanza con que haya vulnerabilidades, el otro tiene que saberlas. Tiene que hacerlo en el timing y la forma necesaria para hacerlo. Por ejemplo, no había tropas en este momento allá . ¿Y de dónde sabían que no había tropas? ¿Y cuándo se iban a ir las tropas? ¿Y cómo iban a llegar? ¿Y cuáles son las redundancias en el sistema de seguridad? Hay un conocimiento interno . Y la tendencia es a no creer eso, a creer que son errores internos, que pueden ser, que en realidad existen. Pero con eso solo no alcanza. Yo hablé con otros analistas y ninguno me pudo dar una explicación alternativa probable . Es una lista demasiado larga de casualidades. Las casualidades existen, pero existen poco.

-Y hablando del contexto político ¿Por qué cree que el ataque se dio en este momento?

-El ataque se dio en este momento por el tema de Arabia Saudita e Israel. El acuerdo de Israel y Arabia Saudita era inminente , y a diferencia de otros casos, Israel y Arabia Saudita lo hicieron público esto. La pregunta es ¿Quién se beneficia de este ataque? El primero es Irán, por supuesto. Irán no quería ese acuerdo, el acuerdo es un desastre para ellos. Y, además, tenés el beneficio, digamos, el bonus, de que el viernes se dio el premio Nobel de la Paz . Todo el mundo sabía que se lo iban a dar a la disidencia iraní [NdR: el premio fue otorgado a Narges Mohammadi, activista iraní por los derechos humanos]. Pues resulta que el viernes dan el premio y el sábado a la mañana fue el ataque. Es decir, no hubo tiempo nunca de hablar del tema. Nadie habló del tema. Terminó.

-¿Quién más se "beneficia" con este ataque?

-Tenés también, por supuesto, gente que se beneficia de costado, como los rusos, porque se deja de hablar de la guerra de Ucrania. Los chinos, porque ahí se deja de mirar a ellos con el tema de la inteligencia artificial y todo el problema de Taiwán. Es decir, se desenfoca todo lo demás. Pero eso es menor. Irán es el número uno y creo que el bonus fue el premio Nobel de la Paz. Por eso es esta fecha y no otra.

-¿Y cree que las divisiones políticas dentro de Israel y la disputa entre el Gobierno de Netanyahu y la Corte Suprema pueden haber fomentado o envalentonado estos ataques?

-No. Pero sí lo aprovechan porque saben, y ya está ocurriendo en Israel, que el juego de las culpas empieza a funcionar enseguida . Entonces, si bien Israel está bastante unificada en lo que va a hacer en Gaza, yo estoy recibiendo mensajes y veo las redes sociales estallando con acusaciones cruzadas. La oposición acusa a Netanyahu de que él abandonó y utilizó a las tropas para cuidar a no sé quién, y los otros acusan a estos de que ‘por su culpa los árabes nos ven divididos'. Pero no importa. Si me preguntas a mí, creo que Teherán preparó todo esto y que no se imaginó la brutalidad y las tácticas nazis que iban a usar los que entraron a Israel. Y ahora se encontraron en una situación en la cual se le viene la noche, entonces aparece Jamenei [NdR: Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán] negando que fueron ellos. Ellos en general son de negarse, no es que Irán sea un gran admitidor, pero en este caso hicieron un esfuerzo especial . Incluso tiraron alguna noticia para que el New York Times lo diga. Porque la respuesta de Israel, si es Irán, va a tener que ser contra Irán. Lo de Gaza sería un tema menor.

-¿Y cómo vio la reacción internacional hacia los ataques?

-Bueno, lo que está claro es que estamos frente a ISIS . Lo que Hamás demostró ser, que es lo que se viene diciendo hace mucho, es que son ISIS . Usan las mismas tácticas, los mismos métodos. Los métodos del terror. Lo que vos ves ahora es una unificación del mundo occidental , entendiendo que es contra ISIS. Y que la única forma de lidiar con algo como ISIS es aniquilar. No negociar, no tomar prisioneros, sino aniquilar . Y el apoyo fue de pared a pared dentro del mundo occidental. Las potencias occidentales, Estados Unidos a la cabeza, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, que se pusieron muy del lado de Israel.

-¿Cuál piensa que va a ser la respuesta de Israel ahora: es posible en un corto plazo la eliminación de Hamas o prevé una ocupación militar completa de Gaza?

-Es difícil saber, pero que seguramente esto tiene que terminar con el final de Hamas. Menos que eso Israel no va a aceptar. Así que yo supongo que sí. Primero, hay un bombardeo único, nunca en la historia Israel bombardeó así . Jamás. El bombardeo es sistemático contra el lugar donde haya vivido o vive alguna persona de Hamás, toda la zona se le destruye. Israel avisó y pidió a la gente que se vayan. ‘Si ustedes no quieren morir, váyanse' , así directamente. Y ya es directo. Acaban de matar al hermano de Mohammed Deif, el jefe militar de Hamás. Todo el mundo cree que es el hombre que está detrás de la organización de esto. Yo lo que conozco es que él no es capaz de hacer esto . No tiene la capacidad para hacerlo. No es que sea incapaz desde el punto de vista moral, no tiene ningún problema, pero sí desde el punto de vista militar. Esto está muy bien diseñado. Está diseñado en Irán, es un gran trabajo que se hizo, fue una operación brillante . Una cosa no quita a la otra, claro.

-¿Cuál es su posición frente a las perspectivas más críticas hacia Israel que plantean que estos ataques son consecuencia del bloqueo de Israel en Gaza y la construcción de asentamientos en Cisjordania, e incluso las denuncias de organizaciones como HRW que denuncian un apartheid?

- Yo no vi ningún apartheid en Israel . Yo viví en Israel. Israel no es un país de apartheid. Me cuesta mucho pensar en un país de apartheid donde la Suprema Corte de Israel tiene un juez árabe. La Suprema Corte de Israel tiene quince jueces. Trece son ashkenazim, uno es sefaradí [NdR: subdivisiones de origen étnico dentro de los judíos] y uno es árabe. Puedo seguir con la lista, hay árabes que son miembros de la Knesset [NdR: parlamento israelí], tienen los mismos derechos. La idea de un apartheid es directamente ridícula. Lo que pasa es que el antisemitismo se transformó, se tuvo que transformar después del Holocausto. Y entonces el antisionismo lo fue reemplazando , y después se utilizan las palabras que ellos necesitan para demonizar. Este es el resultado de la demonización del judío. Es parte del antisemitismo que se estuvo viviendo siempre, y que se sigue viviendo.

-¿Ve alguna posibilidad o perspectiva de paz eventual en este conflicto?