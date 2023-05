Encuesta: quién ganaría hoy la interna de Juntos por el Cambio

Una encuesta reveló la intención de voto de los bonaerenses y sus percepciones de los candidatos tanto a nivel provincial como nacional. El relevamiento, realizado por la consultora Isonomía, indicó también que figura es considerada como la más creíble para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

Las personas consultadas dieron su opinión sobre la gestión provincial, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. En varias de estas categorías, el mayor ganador fue Horacio Rodríguez Larreta, que contó con la mayor imagen positiva, la mejor percepción de Gobierno y fue considerado el más confiable.





Imagen de los candidatos

En cuestión de imagen, se dividió entre figuras del ámbito nacional y del provincial. Del país, quien mayor índice de positividad obtuvo fue Horacio Rodríguez Larreta, con un 39,4% de percepción positiva, seguido de Patricia Bullrich con el 36%, Javier Milei con el 34,6%, Sergio Massa con el 33,7% y Cristina Fernández de Kirchner con el 32,2%.

Por el lado contrario, quienes mayor imagen negativa percibieron fueron Mauricio Macri, con el 73,6%, Alberto Fernández con 71,7%, Cristina Fernández de Kirchner con 67,1%, Sergio Massa con 60,7% y María Eugenia Vidal con 60,2%.

En el ámbito provincial, la figura con mayor imagen positiva es Diego Santilli, con el 37,2% -el elegido por Larreta para competir en suelo bonaerense-, seguido de Axel Kicillof con el 31,7%, Cristian Ritondo con el 20,9%, José Luis Espert con el 17,9% y Martín Tetaz con el 15,3%.





Quién es más creíble

También se indagó sobre la credibilidad de distintos políticos nacionales. Horacio Rodríguez Larreta es considerado el más confiable, con el 34,2% de los consultados indicando que le creen cuando dice algo. Le siguen Patricia Bullrich con el 29,8%, Javier Milei con el 28,2%, Cristina Fernández de Kirchner con el 27,6%, María Eugenia Vidal con el 24,8% y el que menos fiabilidad tuvo entre los consultados fue Mauricio Macri, con el 17,1%.





Valoración de las gestiones

Los encuestados bonaerenses también brindaron su opinión sobre tres gestiones: la de Larreta en CABA, de Kicillof en PBA y de Alberto Fernández en el país. Respecto al Gobierno de la Ciudad, el 44,8% lo valoró positivamente y el 38,7% negativamente.

Sobre la Provincia, el 33,3% valoró la gestión positivamente y el 64,4% negativamente, mientras que el Gobierno nacional fue evaluado positivamente por el 22,2% y negativamente por el 76,6%.





Intención de voto a gobernador y Presidente

Además, se averiguó sobre la intención de voto de los bonaerenses en una PASO provincial. En este caso salió primero Axel Kicillof, con el 25,1% de los respondientes eligiéndolo como su candidato.

Lo siguió "El candidato de Milei" con el 21,4%, Diego Santilli con el 19,1%, Cristian Ritondo con el 4,9%, Nicolas Del Caño con el 4,4% y Martín Tetaz con el 2,1%. Un 9,1% dijo que no votaría a ninguno, un 4,3% votaría en blanco y un 9,6% dijo no saber.

Cabe remarcar que si se suman los tres candidatos de JxC (Santilli, Ritondo y Tetaz) obtendrían en conjunto un 26,1% de los sufragios, aunque no se puede asumir que todos los votantes de un candidato que pierda la interna votarían al mismo partido en la general.

También se proyectó la carrera por la gobernación como un uno contra uno entre Kicillof y Santilli, un escenario poco realista ya que en la Provincia no existe el balotaje. En esa situación hipotética, la encuesta reveló un empate técnico entre los dos candidatos: un 33,6% optó por Kicillof y un 33,5% por Santilli, mientras que el 25,4% dijo que no votaría a ninguno y el 7,6% ns/nc.

Se preguntó también por la intención de voto a Presidente en una PASO. El primero entre quienes respondieron, en un corte individual, fue Javier Milei, con el 24,7%, seguido de Horacio Rodríguez Larreta con el 19,2%, Sergio Massa con el 14,4%, Alberto Fernández con el 10,5%, Patricia Bullrich con el 10,4%, Eduardo de Pedro con el 4,2%, Myriam Bregman con el 1,9% y Juan Schiaretti con el 0,8%. El 6% dijo que no votaría a ninguno, el 1,4% en blanco y el 6,4% ns/nc.

No obstante, por la acumulación de votos que puede arrastrar a partir de la sumatoria -no lineal- del resto de las opciones de Juntos y espacios similares que no pasen de las primarias o pierdan votos por su baja performance, Larreta podría proyectar hasta un 30% de los votos en PBA. Del mismo modo, su valoración personal y de gestión le permitirían empujar su techo electoral de cara a la primera vuelta y el balotaje.





Ficha técnica