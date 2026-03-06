El presidente Javier Milei no solo consiguió la aprobación de los proyectos oficialistas en las sesiones extraordinarias que se realizaron el mes pasado en el Congreso. También logró que su imagen se mantenga pese al intenso debate parlamentario y la incertidumbre que expresa mayoritariamente la oposición sobre el futuro de la economía. Así lo revela la última entrega del Monitor del Humor Social y Político que D’Alessio Irol/Berensztein elabora de manera exclusiva para El Cronista. El informe muestra que el jefe de Estado mantiene un 40% de imagen positiva, lo que lo ubica apenas por detrás de la senadora Patricia Bullrich (41%), protagonista de la discusión parlamentaria en la que terminó por aprobarse la modernización laboral, la baja de imputabilidad a 14 años en la ley penal juvenil, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y la habilitación de la actividad minera a partir de la reforma de la ley de Glaciares. El estudio online realizado entre el 25 y 28 de febrero a 800 adultos en todo el país, mostró también una caída mensual de 5 puntos en la percepción positiva de la situación económica del país (37%), aunque entre votantes de La Libertad Avanza (LLA) se ubica en el 78%. Mientras que las expectativas económicas a futuro registraron una baja de 3 puntos en comparación con enero, hasta alcanzar el 42% general de proyecciones favorables que se eleva a 86% entre los libertarios. Los guarismos son comparables con la retracción de 3 puntos en la percepción sobre la situación económica personal (31% positiva) y la aprobación de la gestión de gobierno (42% positiva). Entre los votantes de LLA, la evaluación positiva bajó 3 puntos (feb 88%- ene 91 %) y se corresponde con las mayores preocupaciones sociales. En esa lista, se observa las diferentes miradas del electorado. Mientras que para los votantes de la oposición lo más preocupante es la incertidumbre económica (88% de electores de Fuerza Patria contra solo 36% de LLA), para los libertarios la prioridad es la inseguridad, con 80% de las respuestas, frente al 40% del kirchnerismo. En el ranking de imagen, Milei (87%) lidera las preferencias entre los votantes libertarios, seguido por Bullrich (86%) el ministro de Economía, Luis Caputo (77%), y su par de Interior, Diego Santilli (78%). Mientras que entre la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof (88%) registra el mayor nivel de adhesiones, seguido por el diputado Juan Grabois (76%).