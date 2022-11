Macri, Larreta y Bullrich en un desayuno con resultado incierto para limar asperezas

El PRO se reúne hoy a las 8, en un desayuno en el hotel NH Bolívar, para ver si puede salir de una situación curiosa. Tiene los candidatos a Presidente más competitivos y también los más enfrentados entre ellos. Las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, la coalición Juntos por el Cambio saldría ganadora. Pero dado lo que falta hasta las PASO, nadie puede estar seguro de nada.

Por eso es que después de la bomba interna que se produjo en el PRO tras la filtración de un video donde Patricia Bullrich le levantó la voz, y de mal modo, al larretista Felipe Miguel, los ánimos hacia adentro del partido fundado por Mauricio Macri se pusieron peores. Quizás no tanto por el hecho en sí, finalmente esperable en el marco de una discusión por el poder, sino porque la presidenta del PRO no pidió disculpas y hasta subió la apuesta, hablando una y otra vez del episodio, como si ella misma lo hubiera generado.

Con un giro en su estrategia, Larreta sale a disputarle el voto a Macri, Bullrich y Milei



Arde el PRO: las cinco peleas feroces que explican las internas en el macrismo







¿QUIEN DIFUNDIO EL VIDEO DE LA DISCORDIA?



Las dudas en torno a su accionar tienen asidero. El material fue filmado a una corta distancia, como si hubiera sido alguien de su propio equipo. Varios dirigentes que ahí asoman fueron consultados por El Cronista y aseguran que no se dieron cuenta de nada, lo que demuestra que el episodio fue acotado, solo magnificado por la difusión.

También es extraño el momento en que Bullrich expresó su enojo, más de un mes después de que Miguel la criticara por los medios. Pero incluso la difusión tardó varias semanas en llegar a las redes y a los medios.

Bullrich, finalmente, sabe muy bien el rol que hoy cumple en el electorado y está dedicada a quitarle votantes a Javier Milei, a esta altura -según ella ve- su verdadero competidor en las elecciones.

En el campamento de Rodríguez Larreta niegan enfáticamente ser los responsables de esa filtración, aunque nadie puede asegurarlo del todo. El Jefe de Gobierno porteño tiene una conducción radial, así que nadie puede descartar que un equipo no oficial haya accedido a ese material para destruir la imagen de una competidora que no esperaban, que ningunearon en forma sistemática y que -según algunas encuestas- estaría superándolo en intención de voto.

Lo concreto es que todavía es pronto para saber si el video en cuestión benefició o perjudicó a la ex ministra de Seguridad. Y Larreta no puede evitar que le pregunten por ese momento que quedó estampado en la memoria del electorado, como cada golpe que toma escala mediática.





LA LóGICA DEL PRO

Respaldada en sus intensos adherentes, que se sienten protegidos por Bullrich desde que lideró las protestas en la calle contra la cuarentena (otra actitud que no figura en el manual del voluntario del PRO), la exministra no le afloja a sus contendientes internos y aprovecha cada intersticio para ponerlo a su favor.

Jaime Durán Barba, el estratega que llevó a Macri a la presidencia y ya no trabaja para la Argentina, dijo desde Ecuador que "algunos de sus gestos (de Patricia) me hacen acordar a Cristina". Macri, pero también María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo (los invitados al desayuno) están formateados en la lógica del PRO: los trapitos se lavan adentro y al electorado no le llevamos problemas que no puedan resolver.

Bullrich, se sabe, viene de la cultura peronista, un movimiento acostumbrado a exhibir sus diferencias en público, entre tantas costumbres distintas que la presidenta del PRO tiene con el partido nacido hace 20 años. Son muchos los dirigentes del PRO que se preguntan si habrá cambiado la etapa, si será tiempo de subirse a actitudes más parecidas a las de Jair Bolsonaro.

Aunque Rodríguez Larreta no duda: prefiere el liderazgo moderado de Luiz Inácio Lula da Silva y fue el primero que lo felicitó en las redes sociales en la noche de la segunda vuelta. Insiste en que él no es hipócrita, y que si la sociedad demanda otro tipo de liderazgo, no cuenten con él, porque no cree que el de Bolsonaro sea el camino para la Argentina. Como se sabe, Macri también lo saludo a Lula, pero casi a la medianoche. Bullrich nunca lo hizo.

Mauricio Macri show: reencuentro con Nicky Caputo, un regalo de bronce y ausencias ruidosas



La extraña celebración de Milei y un duro informe de Patricia Bullrich sobre Lula







¿COMO JUEGA MAURICIO MACRI?

En ese marco, el exPresidente camina la Argentina en modo candidato, haciendo cada vez más difícil cualquier tipo de diálogo. Insólitamente, fue Macri el que convocó al desayuno donde intentarán limar diferencias hoy, o acordar reglas de comportamiento externo, pero él mismo es parte de la disputa. ¿Tiene legitimidad para hacerlo?

Está previsto que la reunión mañanera será larga, por lo menos hasta las 11, o incluso hasta el mediodía. Hay confianza en encontrar un discurso en común, acorde para encarar el encuentro por zoom que realizará la mesa nacional de Juntos por el Cambio por la tarde. Sin embargo, nadie apuesta a que la paz sea definitiva.