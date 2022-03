En medio de las peleas, Cristina ordenó votar a favor y en unidad un proyecto del Ejecutivo

La misma noche en que el kirchnerismo votó en contra del acuerdo con el FMI Cristina Fernández dio una indicación: "bancar" el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura enviado al Senado por el Poder Ejecutivo de la Nación. El expediente al que le darán curso esta tarde es el 151/2021; tendrá un trámite exprés y el oficialismo no pondrá en riesgo la media sanción, prevista para la próxima semana, de tal manera de garantizar que el próximo presidente del organismo no será el presidente de la Corte, tribunal con el que kirchnerismo se encuentra en permanente tensión.

El dato no es menor en la previa a la movilización que liderará Máximo Kirchner con motivo del 24 de marzo. Es un win win para el kirchnerismo y el albertismo en medio de las diferentes versiones que circulan respecto a una nueva posible carta de la Vicepresidenta, como la que escribió post PASO y la anterior, aquella en la que estigmatizó la reforma judicial de Alberto Fernández como una "no reforma". "¿Cuando ella escribió una carta alguien lo supo antes?", desmienten con fastidio en el Senado los rumores que atribuyen a una usina ministerial.

En cambio avisan que la reforma del Consejo de la Magistratura tendrá el aval incluso del presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, uno de los más duros cuestionadores que tiene en el Congreso el equipo económico. Votó en contra del FMI, insertó un discurso lapidario de 68 páginas y marcó su descontento previo con un faltazo a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

Pero además Parrilli se opone a la reforma del organismo que sanciona y controla a los jueces y a la intervención de la Corte que consideró un "exceso" de sus funciones. Ha dicho que considera que ese cuerpo debería mantenerse con la misma composición que tuvo durante una década y media hasta que a fin del año pasado la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad.

Otra crítica es la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, que había acusado a los máximos jueces de empujar casi un "golpe institucional" al poner en cuestionamiento las decisiones y nombramientos del Consejo durante los últimos 16 años.

respaldo k al gobierno



Juliana Di Tullio, hoy senadora por la banca que ocupó CFK, también cuestiona la nueva reforma y el cambio de la composión que a instancias de la propia Cristina Fernández redujo de 20 a 13 los miembros del cuerpo. Su postura de los últimos días pareció amenazante. Sin embargo este martes hizo declaraciones que apuntan a bajar la tensión con el Presidente.

La senadora por Buenos Aires destacó como "una buena medida" la suba de retenciones al aceite y la soja y reconoció que "no es fácil gobernar en estas circunstancias, pero hay que tener la voluntad transformadora del peronismo". Y agregó: "Tanto los ministros como el Presidente para enderezar este barco nos tienen a todos y todas juntas para poder pegar en la misma dirección , la de resolver el problema de la inflación".

Según supo El Cronista en la misma línea componedora preparaban su presentación de esta tarde tanto el ministro de Justicia, Martín Soria, y su vice, Juan Martín Mena. Ambos pedirán la media sanción del proyecto del Ejecutivo y cumplir el plazo de la Corte Suprema.

La decisión del oficialismo, unificada, se transmitió la misma noche del debate en el Senado del acuerdo con el FMI. Así se le hizo saber a los integrantes del bloque apenas terminada la votación y mientras los disidentes hacían circular un documento con la justificación del voto en contra y las abstenciones.

Ahora, cuando todo parece indicar que el Frente de Todos se fractura y que la reconciliación entre el Presidente y su Vice ya no es posible, los senadores darán una señal de la tan mentada y cuestionada unidad, al menos respecto a este tema.

"No nos vamos, no rompemos, queremos fortalecer al Gobierno pero también pedimos dejar constancia de las cosas en las que no pensamos igual", repetían esta mañana mientras esperaban que Cristina Fernández fuera a su despacho.

Esta mañana fue Alberto Fernández quien volvió a expresarse por la unidad del oficialismo. En una entrevista con El Destape Radio aseguró que escucha a todos pero reforzó su convicción de que es él quien tiene que tomar decisiones. "Es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas, también es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen", reprochó.

El Presidente también recordó que con el kirchnerismo solo no alcanza ni tampoco con la otra parte del oficialismo. De hecho si votaran divididos Juntos por el Cambio impondría su proyecto, el que deja en cabeza del presidente de la Corte la presidencia del Consejo.

El proyecto oficialista eleva de 13 a 17 los miembros del organismo, suma un juez, dos abogados, un representante académico y científico. También incluye la perspectiva de género. Y por el Poder Legislativo habría tres diputados y tres senadores, con mayoría del bloque mayoritario de ambas cámaras.