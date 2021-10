En la Casa Rosada buscan dar por superada la pelea Berni-Fernández

En la previa del acto del doble aniversario de mañana, el fallecimiento de Néstor Kirchner y los dos años de la victoria electoral del Frente de Todos, la pelea Sergio Berni-Aníbal Fernández resume el terremoto dirigencial del oficialismo tras la derrota en las PASO. Hoy se consumó un nuevo capítulo en la nueva interna que amenazada con explotar luego de las generales, fecha límite que se autoimpuso el ministro bonaerense para abandonar el oficialismo.

Por ahora, sólo son advertencias , al punto que así las minimizan en La Plata, acostumbrados a las bravuconadas del médico militar. Igual, Berni sigue jugando al límite . Después de discutir con Máximo Kirchner, un enfrentamiento que él mismo dejó trascender, encapsulado en la administración de Axel Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense arremetió contra su par nacional, Aníbal Fernández. Como antes lo hacía con su antecesora, Sabina Fréderic.

"Por algo su apodo es 'El loco'", intentan, sin éxito, explicar las supuestas motivaciones de Berni en el Gobierno. La lectura es la misma que antes, pero además sosteniendo que su eventual exilio político del FdT tampoco es garantía de éxito a futuro. "Mirá cómo les va a los que juegan por afuera, como (Florencio) Randazzo", es el análisis en un despacho que, en otras épocas, se preguntaron con malicia sobre la relación del teniente coronel con Patricia Bullrich.

No obstante, el quilmeño no se queda atrás si se trata de una lengua filosa. "Me tiene sin cuidado", le replicó Fernández a un Berni que, en redes sociales, lo había cruzado por su opinión sobre le conflicto mapuche en la Patagonia. "Es irresponsable suponer que eso puede ser un gesto de terrorismo" , le salió el cruce el ministro nacional al bonaerense.

"El 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?", lo había chicaneado Berni, luego de que Fernández había afirmado que no necesitaba su aprobación para actuar en el conflicto.

Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal

Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación.

No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia. https://t.co/Dli4hqtVQj — Sergio Berni (@SergioBerniArg) October 25, 2021

En la Casa Rosada buscan dar por superado esta nueva grieta interna: a la espera de Cristna Fernández de Kirchner, que no confirmó su asistencia, el FdT homenajeará al fallecido ex mandatario esta tarde en el Club Deportivo Morón. Por ahora, como principal orador, está confirmado Alberto Fernández.

Si bien la Vicepresidenta, por costumbre, no suele participar de aniversarios de la muerte de Néstor Kirchner, desde 2019 el 27 de octubre también pasó a ser efemérides de la victoria frente a Mauricio Macri. El escenario elegido, el Club Deportivo Morón, fue inaugurado precisamente por ella en 2013, durante su segundo mandato presidencial.