El presidente Javier Milei brindó el discurso de clausura del Madrid Economic Forum, evento dirigido al ámbito económico y político de ideología liberal. Como orador final, cargó duramente contra el mandatario de España, Pedro Sánchez, a quien tildó de “socialista” e “impresentable”. “Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina”, lanzó Milei. Y añadió: “Se trata de sucursales y franquicias de esa basura inmunda de todos lados, que es el socialismo del siglo XXI”. En ese sentido, también le agradeció a Donald Trump por estar acabando con el socialismo del siglo XXI. “Afortunadamente, por Donald Trump se está cayendo a pedazos. No está lejos soñar con una Cuba libre”, profundizó. En otro tramo de su discurso, se refirió al kirchnerismo como “la sucursal argentina del socialismo” y animó al público a no dejarse “psicopatear por los zurdos”. Milei insistió en sus críticas y apuntó contra la “maldita justicia social” y las “ratas socialistas”. “La caridad no se hace a punta de pistola. Es increíble todo lo caritativo que se puede ser cuando el bolsillo que sufre es el bolsillo ajeno”, subrayó. El presidente también profundizó en los fundamentos técnicos y morales de su programa económico. Ante la cúpula empresarial española, fue categórico al definir al sistema de libre empresa no solo como una herramienta técnica, sino como el único camino hacia la justicia social verdadera. El primer mandatario viajó únicamente acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tras una semana de fuerte exposición internacional que incluyó el road show ante inversores globales, junto con ministros y gobernadores, en Argentina Week en Nueva York, y su presencia en la jura de José Kast en Chile, y que había comenzado con su participación estelar en la cumbre “Shield of the Americas” junto a Donald Trump y otros 11 mandatarios latinoamericanos en Miami. El Madrid Economic Forum es la segunda edición de un evento que, en junio de 2025, reunió a 7.500 personas en el mismo Palacio de Vistalegre. Esta vez la organización reunió a casi 10.000 asistentes, con un perfil mayoritario de emprendedores, inversores y especialistas en activos digitales. La actividad contó con un panel especial dedicado a “La Argentina de Milei” a cargo de los economistas Juan Ramón Rallo y Eduardo Garzón, a modo de debate entre ambas posturas. Después de trece paneles, Milei cerró la jornada del foro, tal como hizo en la edición del año pasado. Más temprano, Milei se reunió con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de los principales referentes vivos de la Escuela Austríaca, corriente que inspira el pensamiento económico del mandatario argentino. El año pasado, Milei lo condecoró con la Orden de Mayo, una de las distinciones más altas que otorga el Estado argentino a personalidades extranjeras. Tras su exposición, Milei recibió un premio conmemorativo con el nombre de Ludwig von Mises, economista austríaco del siglo XX considerado uno de los fundadores de la Escuela Austríaca, entregado por Philipp Bagus, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.