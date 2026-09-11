El mercado laboral formal sumó un nuevo revés al cierre del primer semestre. De acuerdo con el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la cantidad de personas con trabajo registrado alcanzó los 12,75 millones en junio de 2026, lo que representó una caída del 0,1% respecto a mayo y una contracción del 0,9% en la comparación interanual.

El segmento de los asalariados del sector privado, el principal termómetro de la economía formal, fue uno de los más golpeados. Durante el sexto mes del año, este universo se redujo un 0,1% y se ubicó en 6,09 millones de personas.

Los datos del documento oficial reflejan la continuidad en la dinámica contractiva del nivel de ocupación que comenzó a observarse a mediados de 2025.

La magnitud del retroceso queda en evidencia al observar la radiografía del último año .

Frente a junio del calendario anterior, el empleo asalariado privado se achicó un 1,9%, lo que equivale a la pérdida de 121.000 puestos formales en las empresas. El sector público no escapó a la tendencia y registró una merma del 0,9%, implicando unos 30.500 trabajadores menos.

El mapa por ramas de actividad económica mostró un comportamiento dispar, aunque con un sesgo marcadamente negativo en los rubros de mayor peso y tracción.

Las caídas mensuales más fuertes se anotaron en servicios comunitarios y personales (-0,5%), intermediación financiera (-0,4%), hoteles y restaurantes (-0,3%), industria manufacturera (-0,2%) y comercio (-0,2%).

En la medición interanual, el desplome de los sectores productivos y de consumo interno es aún más profundo. Las industrias manufactureras hoy operan con un 4,5% menos de personal que un año atrás. Le siguen la intermediación financiera (-4,1%), el comercio y las reparaciones (-3,1%) y el rubro de transporte y almacenamiento (-2%).

Como contrapartida, el trabajo independiente fue el único resguardo que mostró números en verde a nivel interanual. Este grupo experimentó una expansión del 1,3%, sumando 35.300 personas al padrón.

El salto se explica exclusivamente por el avance del monotributo tradicional, que creció un 1,9%, absorbiendo en parte la caída de los trabajadores autónomos, que retrocedieron un 1,5%.

La dinámica regional del empleo privado arrojó fuertes asimetrías, apalancadas por sectores primarios específicos como la energía y la minería. Neuquén, Santa Cruz y Catamarca lideraron la creación de empleo en junio con alzas del 0,8%.

En el extremo opuesto, Tierra del Fuego (-1,3%), La Rioja (-1%) y Santiago del Estero (-1%) anotaron las mayores contracciones del mapa federal.

Finalmente, el informe de la Secretaría de Trabajo actualizó la evolución de los ingresos en el sector formal. La remuneración nominal bruta promedio se ubicó en $ 3.162.523 en junio, con un incremento interanual del 30,5%. En tanto, la mediana salarial, que representa al punto de corte exacto en la mitad de la pirámide de ingresos, fue de $ 2.416.818, marcando un alza del 29,2% frente al mismo mes del año pasado.