Paritaria UOCRA | Con aumento confirmado, ¿cuánto cobra un albañil por hora en septiembre de 2025?

Un nuevo aumento salarial llega para los trabajadores de la construcción en septiembre 2025, tras la actualización paritaria firmada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Con este ajuste, el sueldo básico de un albañil por hora supera los $ 10.000 en algunas provincias del sur del país y los serenos perciben más de $ 1.300.000 mensuales en Tierra del Fuego.

El acuerdo paritario vigente, firmado el 11 de julio, estableció incrementos del 1,1% en julio y agosto de manera acumulativa.

Paritarias UOCRA: aumento para albañiles y obreros de la construcción

Estos ajustes impactan directamente en los salarios básicos de todas las categorías, como oficiales especializados, oficiales, medio oficiales, ayudantes y serenos. Además de contemplar las diferentes zonas del convenio colectivo.

De esta forma, los haberes de septiembre ya reflejan dos aumentos consecutivos aplicados sobre las bases de junio y julio.

¿Cuánto cobra un albañil en septiembre 2025?

A continuación, los salarios básicos por hora y mensuales según categoría y región:

Zona A

Incluye CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, entre otras provincias.

Oficial especializado: $ 5.050 por hora

$ 5.050 por hora Oficial: $ 4.325 por hora

$ 4.325 por hora Medio oficial: $ 3.995 por hora

$ 3.995 por hora Ayudante : $ 3.670 por hora

: $ 3.670 por hora Sereno: $ 666.325 por mes

Zona B

Contempla Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $ 5.603 por hora

$ 5.603 por hora Oficial: $ 4.793 por hora

$ 4.793 por hora Medio oficial: $ 4.420 por hora

$ 4.420 por hora Ayudante: $ 4.095 por hora

$ 4.095 por hora Sereno: $ 742.704 por mes

Zona C

Refiere a Santa Cruz

Oficial especializado: $ 7.730 por hora

$ 7.730 por hora Oficial : $ 7.240 por hora

: $ 7.240 por hora Medio oficial : $ 6.989 por hora

: $ 6.989 por hora Ayudante : $ 6.787 por hora

: $ 6.787 por hora Sereno: $ 1.110.600 por mes

Zona C Austral

Es Tierra del Fuego

Oficial especializado: $ 10.006 por hora

$ 10.006 por hora Oficial: $ 8.570 por hora

$ 8.570 por hora Medio oficial: $ 7.910 por hora

$ 7.910 por hora Ayudante: $ 7.279 por hora

$ 7.279 por hora Sereno: $ 1.328.216 por mes

Los incrementos salariales no solo impactan en el bolsillo de los trabajadores, sino también en el costo de la construcción. Según datos del INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó un 1,6% en julio, con una variación acumulada del 10,9% en lo que va del año y del 31% interanual.

La mano de obra fue el principal motivo de alza, con un incremento del 1,7% en línea con las paritarias de la UOCRA. También influyeron las nuevas tarifas de electricidad, gas y agua, además de ajustes en servicios y materiales de obra.