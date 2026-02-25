Tras las modificaciones que se aplicaron en el proyecto de Ley de Modernización Laboral en Diputados, conocida también como Reforma Laboral, ahora se volverá al Senado para la votación final y determinar si se aprueba o no. En este sentido, la Reforma Laboral plantea diversos cambios en el actual sistema de trabajo registrado en Argentina. En el caso de las empleadas domésticas, este es uno de los puntos más importantes es qué pasará con el período de prueba en un empleo y qué variaciones se aplicarán. El proyecto de Reforma Laboral señala que el período de prueba en un empleo pasará a ser de 3 a 6 meses. Actualmente la fase probatoria es trimestral y en el caso que la Ley de Modernización Laboral se apruebe en la Cámara Alta, se duplicará. Ahora bien, en el caso de las empleadas domésticas el contrato de trabajo establece que para aquellas que brindan sus prestaciones “con retiro”, el período de prueba es de 30 días, mientras que la modalidad de “sin retiro”, es de 15 días hábiles. Con el nuevo esquema planteado en la Reforma Laboral, en ambos casos el período de prueba pasaría directamente a seis meses. Asimismo, la parte empleadora no podrá contratar a una misma trabajadora más de una vez utilizando el proceso probatorio. Uno de los ítems que se modifican en la Reforma Laboral es que se contempla la posibilidad de extender el período de prueba hasta ocho meses para empresas de entre seis y cien empleados. Por su parte, las microempresas, de hasta cinco trabajadores, podrán renovarlo por el plazo máximo de un año. En tanto, el período de prueba no puede utilizarse más de una vez con el mismo empleado, de modo tal que, si quisiera renovarse se considerará inexistente y la relación laboral pasará a ser definitiva de manera automática. Tras un acuerdo establecido entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se confirmó un aumento del 1,5% para las empleadas domésticas a partir del mes de marzo. De tal modo, las empleadas domésticas percibirán los siguientes salarios, según el tipo de actividad que desarrollen: Primera categoría: Segunda categoría: Tercera categoría: Cuarta categoría: Quinta categoría: La Reforma Laboral volverá al Senado para su sanción definitiva y si bien aún no hay una fecha establecida, el Gobierno buscará que se apruebe antes de la apertura de sesiones extraordinarias, a realizarse el próximo 1 de marzo.