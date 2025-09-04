Empleadas domésticas: con aumento y bono, cuánto cobro en septiembre 2025

Las empleadas domésticas se preparan para recibir en septiembre un nuevo aumento del 1% en sus respectivos salarios . Además, las trabajadoras de casas particulares también se verán beneficiadas con el pago de un bono no remunerativo de hasta $ 9.500.

Vale recordar que el incremento y la suma extra forman parte del acuerdo que cerró en julio la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y el Gobierno.

El entendimiento, fijado a partir de julio, comprende un ajuste del 6,5% , desglosado en una suba del 1% para los meses de julio, agosto y septiembre, junto a un incremento retroactivo del 3,5% correspondiente a junio (sobre los salarios de enero 2025).

Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobro en septiembre 2025

De acuerdo a la grilla que publicó el sindicato de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), las escalas salariales de agosto quedaron conformadas de la siguiente manera:

Primera categoría

Por hora con retiro: $ 3.646,75

Por hora sin retiro: $ 3.994,10

Mensual con retiro: $ 454.922,50

Mensual sin retiro: $ 506.732,89

Segunda categoría

Por hora con retiro: $ 3.452,48

Por hora sin retiro: $ 3.785,06

Mensual con retiro: $ 422.648,70

Mensual sin retiro: $ 470.479,77

Tercera categoría

Por hora: $ 3.261,38

Mensual: $ 412.362,01

Cuarta categoría

Por hora con retiro: $ 3.261,38

Por hora sin retiro: $ 3.646,75

Mensual con retiro: $ 412.362,01

Mensual sin retiro: $ 459.534,25

Quinta categoría

Por hora con retiro: $ 3.022,77

Por hora sin retiro: $ 3.261,38

Mensual con retiro: $ 370.833,03

Mensual sin retiro: $ 412.362,01

Aumento y nuevo bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios en septiembre 2025

Nuevo bono para empleadas domésticas en septiembre 2025

Las trabajadoras de casas particulares también recibirán en septiembre el pago del tercer bono no remunerativo. Su valor, al igual que en los meses anteriores, se incrementará dependiendo de la cantidad de horas trabajadas por las empleadas .

Por ejemplo, quienes cumplan más de 16 horas semanales percibirán un extra de $ 9.500. En cambio, quienes trabajen entre 12 y 16 horas cobrarán una suma de $ 6.000.

Trabajadoras con hasta 12 horas semanales:

Julio: $ 4000

Agosto: $ 4000

Septiembre: $ 4000

Trabajadoras entre 12 y 16 horas semanales:

Julio: $ 7000

Agosto: $ 6000

Septiembre: $ 6000

Trabajadoras con más de 16 horas semanales:

Julio: $ 10.000

Agosto: $ 9.500

Septiembre: $ 9.500

Empleadas domésticas: cómo inscribirse en ARCA

Registrarse como trabajadora de casas particulares en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite acceder a derechos laborales como el aguinaldo, los aportes jubilatorios, la obra social y la cobertura por accidentes de trabajo .

El trámite lo deberá realizar el empleador a través de la página web del organismo. A continuación, el paso a paso: