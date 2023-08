Una de las principales candidatas de Milei se opuso a privatizar el Conicet: "Lo valoro mucho"

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza de Mendoza Mercedes Llano, exbecaria postdoctoral del Conicet, se pronunció en contra de cerrar o privatizar ese organismo, medida que propuso el postulante a presidente de su espacio, Javier Milei.

"Yo en lo personal lo valoro (al Conicet) y disiento con la postura de Javier Milei", señaló Llano, quien es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, en una entrevista para Radio Mitre Mendoza.

Durante la entrevista, la candidata a diputada recordó que fue becaria postdoctoral del Conicet y consultada por el tema remarcó que "es una institución que valoro muchísimo" y la consideró "una isla meritocrática cuyo acceso es muy difícil y provee al sistema de educativo docente de altísimo prestigio y calidad".

"En lo personal la valoro, disiento con la postura de Javier (Milei). Entiendo que sí es necesario introducir reformas, definir otros lineamientos de investigación, también incorporar reformas en lo que hace a las evaluaciones del desempeño, entre otros cambios", indicó Llano, que actualmente es diputada provincial.

Mercedes Llano, la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Mendoza.

Añadió que "hoy en una burocracia que ha adoptado un perfil muy limitante" es importante que "se preserven estas islas de excelencia que aportan calidad al sistema educativo".

Sobre los dichos del candidato presidencial, Llano sostuvo que "privatizar no se puede porque es un organismo público" y señaló que Milei busca "reformular la secretaría y financiar las ciencias duras. Eso es lo que ha dicho".

"Yo no comparto esa opinión. Creo que sí hay que reformarlo, hay que replantear muchos aspectos, pero es una institución que la considero valiosa", subrayó.

La resistencia interna por las medidas de Milei

Algunas de las principales medidas establecidas en el programa inicial de Javier Milei comenzaron a tener reticencias internas.

Según publicó El Cronista, la candidata a diputada por La Libertad Avanza, Diana Mondino, relativizó las declaraciones del presidenciables libertario en las que aseguró que en caso de ganar las elecciones rompería las relaciones con China porque "yo no negocio ni hago pactos con comunistas".

Diana Mondino este jueves en el Club Frances.

En cambio, la economista, quien no niega que podría ser canciller de un eventual Milei presidente no se mostró preocupada por esas declaraciones y, entre risas, afirmó que el candidato es "bocón", apuntando a lo mediático de sus apariciones.

Buscando precisar cómo será el vínculo con China, Mondino dijo que "lo que no vamos a aceptar es firmar acuerdos que no son transparentes, oscuros, basados en el secretismo, como los que negoció (Sergio) Massa en su último viaje". "Ni siquiera sabemos qué tasa pagará nuestro país por los yuanes, algo que no corresponde en las relaciones con los países", dijo.

Asimismo, el mismo economista remarcó que su propuesta de portación de armas "no está en mi plataforma electoral y yo no instalé al tema en la campaña", a pesar de que en el documento oficial presentado ante la Cámara Nacional Electoral resalta que La Libertad Avanza se compromete a "desregular el mercado leal de armas de fuego y proteger su uso legítimo".

No fue la única: también el economista Emilio Ocampo, elegido por Milei para sumarse a sus equipos por su plan dolarizador, remarcó en una serie de entrevistas durante los últimos días que recortar en cinco puntos el gasto del Estado es una tarea que puede demandar años y apoyo político contra lo que sugiere el candidato a Presidente de hacerlo de un solo tirón.