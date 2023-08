Diana Mondino relativizó los dichos de Javier Milei sobre las relaciones con China

La candidata a diputada por La Libertad Avanza, Diana Mondino, relativizó las declaraciones de Javier Milei en las que aseguró que en caso de llegar a la presidencia rompería las relaciones con China porque "yo no negocio ni hago pactos con comunistas".

En cambio, la economista, quien no niega que podría ser canciller de un eventual Milei presidente no se mostró preocupada por esas declaraciones y, entre risas, afirmó que el candidato es "bocón", apuntando a lo mediático de sus apariciones.

Buscando precisar cómo será el vínculo con China, Mondino dijo que "lo que no vamos a aceptar es firmar acuerdos que no n transparentes, oscuros, basados en el secretismo, como los que negoció (Sergio) Massa en su último viaje". "Ni siquiera sabemos qué tasa pagará nuestro país por los yuanes, algo que no corresponde en las relaciones con los países", dijo.

Diana Mondino en el Club Francés

La candidata a diputada habló durante un almuerzo realizado por el Club Francés para sus socios e invitados. En el primer piso de la entidad que preside el historiador Roberto Azaretto lleva adelante una agenda de oradores que ya incluyó a Federico Pinedo, Mondino respondió una a una las preguntas de las cinco mesas donde no quedó ningún cubierto libre, a pesar de la intensa lluvia que caía sobre la Ciudad a las 13, hora de la convocatoria.

Otro tema sobre el que se pronunció en materia de política exterior estuvo en relación a las declaraciones Milei sobre la mudanza de la embajada argentina a Jerusalem. Como se sabe, este es un pedido del Estado de Israel que pocos países implementaron. La mayoría de las naciones decidió quedarse en Tel Aviv. Al respecto, Mondino dijo que "antes de tomar una decisión, consultaremos con los embajadores argentinos en esa plaza".

La economista no le esquivó a ninguna pregunta. Casi en tono docente buscó explicar los planes anunciados en el área económica, buscando atender a las confusiones generadas. Y anticipó que "en caso de no ganar las elecciones, el ganador o la ganadora tendrá una carpetita con todos nuestros proyectos y por escrito".

Entre la variedad de asuntos que abordó, aseguró que "en todos lados habrá ajustes de personal o reasignación de tareas". Y, aunque dijo que "trato de ser optimista, pero no me sale", dada la magnitud de reformas que tendrían que llevar adelante si ganan las elecciones, se mostró firme con que "nada es más potente que una idea a la que ha llegado su tiempo".

Explicó que, según ella, "los desafíos son aún mucho peores que los que enfrentó Mauricio Macri, porque Argentina está infinitamente peor que cuando asumió Cambiemos". Al tiempo, se quejó por la manera en que los medios tratan a Milei. Puso, como ejemplo, lo que sucedió en relación a sus declaraciones sobre el CONICET. "Tomaron un pedacito sin escuchar todo lo que dijo", se lamentó.

"Toda solución es dolorosa", dijo Mondino

Anticipó que "toda solución es dolorosa, creemos que tendremos que salir a explicar quiénes serán los beneficiados con las decisiones que se tomarán y espero que seamos comprendidos".

Y se apresuró en aclarar que "no eliminaremos los planes sociales, que son solo el 5% del presupuesto". En cambio, dijo, "tenemos otro 45% (calculó que el gasto social asciende al 50% del presupuesto) para hacer lo que se nos ocurra".

En cuanto al mensaje que suele enviar Juntos por el Cambio en torno a la importancia de tener mayoría en el Congreso para implementar las transformaciones, dijo que "no estoy de acuerdo con eso, porque eso quiere decir que no tenemos nadie quien negociar, no me parece un buen argumento". Por supuesto, tampoco dio pistas acerca cómo y quién negociaría en ambas Cámaras, si los diputados y senadores carecen de toda experiencia política.

Terminado el almuerzo, su breve discurso y la respuesta a más de una decena de preguntas que le hicieron, Mondino se quedó conversando en la planta baja todo el tiempo que los invitados lo requirieron. El dueño de un laboratorio que tiene de principal cliente al PAMI, una experta en desarrollo social que fue funcionaria en varios gobiernos, una ex diputada del NOA de un partido de derecha, un ex senador y actual candidato al Parlasur del peronismo, cada uno tenía una consulta para hacerle en torno a sus preocupaciones más inmediatas. "En cada rincón de la vida argentina las heridas son enormes, seas pobre o empresario, todos llevan mochilas inimaginables", concluyó antes de irse, finalmente, bajo la lluvia.