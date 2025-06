Final incierto y tres modelos en pugna: por qué Rosario alberga la batalla clave

El domingo 29 de junio se debatirá un escenario incierto en Rosario, algunas encuestas dan la posibilidad de un triple empate entre el peronismo renovado, La Libertad Avanza y el oficialismo de Pablo Javkin. Sin embargo, el favorito es el progresista Juan Monteverde y por el momento el periodista libertario Juan Pedro Aleart lo sigue de cerca.

Durante la jornada, los santafesinos votarán para elegir intendentes, concejales, miembros comunales y contralores de cuentas en 365 localidades. Se renovarán bancas de concejales en Rosario. Por eso la ciudad está empapelada de propaganda proselitista de los tres principales candidatos, así como también como de peronistas tradicionales como el exministro de Gobierno de Santa Fe Roberto Sukerman y otro experiodista Lisandro Cavatorta. Son varios los periodistas que han saltado a la política en esta Rosario.

A pesar de esto, no se respira en la ciudad portuaria un clima electoral, no sólo por la apatía generalizada, sino también porque se trata de la primera elección desde el 2009 en el cual se dirimen solamente concejales. Javkin es intendente desde 2019, pero el Partido Socialista que hoy lidera Mónica Fein mantiene el poder con distintos cambios y alianzas electorales desde el regreso de la democracia.

Hoy el intendente se encuentra dentro de la alianza "Unidos para cambiar Santa Fe", una amalgama de partidos que conduce el gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro. Como es sabido, el intendente y el gobernador tienen una relación cordial pero no provienen del mismo sector. Pullaro se dejó ver los últimos días de campaña junto a la candidata Carla Labayru en búsqueda de levantar un poco su figura.

Según la consultora Isasi/Burman, tras las primarias de 13 de abril, en la que compitieron 42 listas, la elección local concurren siete listas en un horizonte de triple empate entre las fuerzas principales. "Tomando a las primarias como referencia, este virtual empate da cuenta de tres tendencias: La Libertad Avanza se mantiene estable respecto al caudal de abril y Mas Para Santa Fe no logra retener todos los votos peronistas y la lista de Sukerman y Cavatorta podrían ingresar al Concejo.

Por último, Unidos para Santa Fe, en cambio estaría concentrando los votos de sus diferentes listas de primarias, lo que permitió acercarse a sus competidores. "Valiente es enfrentar a los que nadie enfrentó", dice el pasacalle que da la bienvenida a Rosario, con una foto de Pullaro y otra de Labayru, codo a codo.

La campaña intentó asociar el éxito de la gestión provincial a las figuras locales, hecho que podría no dar el resultado buscado, ya que cómo contó El Cronista, la gestión en materia de seguridad es atribuida a Pullaro y no tanto a Javkin. Las urnas darán su veredicto.

En cambio, los problemas locales son más puntuales y la gestión local podría contar con algunas dificultades en atacarlo: la gestión de la basura, el transporte público y los cortes por obras en el centro.

Es allí, en esas dificultades, donde crecen figuras como la del líder de Ciudad Futura y ahora incipiente armador del panperonismo Juan Monteverde. El rosarino estuvo a un punto de ganarle a Javkin en 2023 y su espacio se prepara para librar nuevamente dicha batalla en 2027. De esta manera, fuentes allegadas al espacio esperan un buen resultado.

Los horizontes que se barajan desde el corazón del progresismo rosarino son dos: Monteverde pude quedar empatado con Aleart en materia de bancas pero ganar en votos. Cinco bancas para Monteverde, cinco bancas para LLA y tres para el oficialismo. El segundo, y menos probable es que Ciudad Futura obtenga seis bancas en el Consejo, La Libertad Avanza cinco escaños y Labayru dos. Todo depende de cómo sea la cosecha de votos.

La dificultad de Monteverde radica en que tanto Aleart como sus dos colegas peronistas que no quisieron acompañar la alianza de Ciudad Futura podrían comerle votos . "La campaña se centró en pegarle a Juan y no a los que gobiernan la Ciudad hace cuarenta años", expresan desde el espacio. De hecho, la campaña en redes sociales de Monteverde fue mucho más vecinalista, cercana a la que desarrolla Rodrigo de Loredo en Córdoba contra el oficialismo local. Ir al territorio y mostrar que "falta un intendente".

Juan Pedro Aleart es un periodista del Canal 3, la señal más vista en Rosario, que llegó a La Libertad Avanza por su conocimiento en la Ciudad y de la mano de Patricia Bullrich. "Tiene paternidad compartida (con Karina Milei)", admitió un contacto del espacio a este medio. " No hay mucho para decir, ganamos. Más allá de las encuestas, la conformación política de Rosario hace que siempre ganen candidatos más de derecha" , aseguraron a El Cronista fuentes allegadas al periodista sobre el panorama electoral que ven el día de mañana.

En las elecciones anteriores, el joven rosarino consiguió batir a Labayru y quedar segundo, incluso con votos que antes le habían pertenecido a Monteverde. Desde el espacio de Ciudad Futura admitieron que ganó en las mesas que antes había ganado Monteverde en 2023.

Los votos de Monteverde están en el macrocentro, en barrios como Pichincha. Luego se fueron sumando zonas de la periferia, donde también pisa fuerte La Libertad Avanza. Sin embargo, son los mismos barrios que vieron disminuida su participación electoral en abril. "Juan Pedro es un buen candidato y suma a la marca Milei", aseguraron.

Tenemos muy claro lo que está mal y lo que está bien.

Tenemos muy claro que usurpar está mal, por eso defendemos con firmeza el derecho a la propiedad privada.

Tenemos muy claro que matar está mal, por eso defendemos con fuerza el derecho a la vida.

Tenemos muy claro que robar y... pic.twitter.com/Eu36bPixfK — Juan Pedro Aleart (@JAleart) June 23, 2025

En LLA de Rosario apuntan al desconocimiento de Labayru como candidata para sumar puntos en las elecciones. Asimismo, consideraron que los dos candidatos peronistas que van por fuera de la alianza Rosario Sin Miedo le podrían llegar a quitar dos o tres puntos clave a Monteverde. "Los suficientes para perder". Para el espacio, el escenario de triple empate que barajan en el oficialismo es una estratagema política. " Saben que no llegan ", indicaron.

En el interior de la provincia no cuenta lo partidario, LLA es un fenómeno de ciudades grandes y de la zona de alrededor de Rosario. En el interior se imponen los locales, advierten los analistas locales. El ligero viraje al extremismo del discurso de Aleart en las últimas semanas con respecto al Hospital Garrahan le da esperanza a Monteverde de que tal tono en su relato lo aleje de la clase media rosarina, acostumbrada a las formas del socialismo.

En este momento hay cuatro bancas de Ciudad Futura en el Concejo local, tres del Evita que están dentro de la alianza peronista-progresista. El libertario come votos tanto de Javkin como de Monteverde, por lo tanto es una amenaza para ambos. En el Consejo hay ya dos diputados que aunque no compitieron con el sello de LLA en 2023, sí enarbolaron banderas libertarias, por lo que el bloque podría conseguir siete concejales en total en esta elección. Al mismo tiempo, el oficialismo rosarino podría perder ocho bancas.

En Rosario, corre la posibilidad de que Aleart no asuma su banca en el Consejo, por su buen desempeño es posible que LLA lo presente a diputado nacional por Santa Fe en octubre. Desde el espacio no negaron ni afirmaron esta posibilidad. "Juan Pedro es conocido en el sur de Santa Fe pero no en el norte", admitieron.

Otra posibilidad es que la propia Romina Diez, que hoy es diputada y no tiene que renovar todavía, pero aún así está entre las opciones que barajaría Karina Milei.