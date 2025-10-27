Tras el impactante triunfo de las elecciones legislativas del domingo, el presidente Javier Milei aseguró hoy que “lo peor ya pasó” y dio señales sobre el gabinete que se viene.

" El Gabinete se diseña en función del Congreso que tengo y de los acuerdos que tengo que ir a buscar . Mi programa de propuestas lo hice a la sociedad en 2023 y ya complimos el 98% de nuestras promesas de campaña. Como tengo más ambiciones en materia de reformas, lo hicimos muy rápido. Ahora necesito una contraparte política", dijo esta mañana en una entrevista con A24.

“Aún así, con este resultado, tengo que ir a buscar los votos que me faltan para poder concretar estas reformas de segunda generación que son tan importantes para los argentinos. El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, con las nuevas alianzas que tengo que buscar “, señaló el mandatario.

Consultado sobre los cambios, aseguró que " obvio que va a haber porque hay algunos que son forzados “, como el de Patricia Bullrich en Seguridad y Luis Petri en Defensa.

" Seguridad está resuelto y Defensa necesito ultimar detalles con Luis , anticipó Milei.

Respecto a otros cambios, dijo que tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo Congreso, para definir los nombres que conformarán su nuevo gabinete de ministros.

Puntualmente sobre los rumores de salida de Guillermo Francos , el jefe de Gabinete de Ministros, dijo que “es una falta de respeto hacia gente que ha hecho un trabajo tan importante que los periodistas lo quieran sacar”.

Del mismo modo, defendió la continuidad de Santiago Caputo y su hermana Karina Milei, quienes seguirán integrando el “Triángulo de Hierro” . “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso”, dijo el Presidente.

“Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas”, concluyó.