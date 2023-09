En Chaco ganó el sistema político pero la UCR le complica a Massa el coqueteo antiMilei

La primera conclusión del resultado electoral de Chaco es que los oficialismos pueden perder porque el sistema electoral funciona: ahora la oposición no habla de fraude porque acaba de ganar Santa Fe con Maximiliano Pullaro y este domingo la elección chaqueña con Leandro Zdero. En el norte volvió a perder un gobernador kirchnerista.

Patricia Bullrich hasta se emocionó, como el fin de semana anterior. Dejó atrás el sabor amargo por la derrota de Luis Juez en Córdoba frente a Martín Llaryora (Hacemos por Córdoba) y recibió un espaldarazo chaqueño. A juzgar por las encuestas nacionales, lo necesitaba para potenciar su campaña en la "Patoneta".

Sergio Massa viene diciendo desde Unión por la Patria que Juntos por el Cambio dañó la política con sus permanentes denuncias y que eso fomentó el fenómeno Javier Milei. No se subió a ningún podio ganador y tampoco habló frente a cada derrota de un candidato peronista. Con Jorge Capitanich hace meses que no se ven. La última vez que el gobernador participó de una reunión porteña en el CFI con sus pares, UP aún no había definido fórmula nacional y tampoco viajó al acto de Tucumán.

El ministro candidato hoy se concentra en dos temas. El primero es su viaje a Misiones, donde aprovecha a hacer anuncios y consolida su alianza con el Frente Renovador de la Concordia y el gobernador Oscar Herrera Ahuad. El segundo es el tratamiento del proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría de Ganancias y la movilización en la que trabajan los sindicatos amigos para este martes.

Como lo hizo siete días atrás Massa se pone anteojeras y se concentra en su propia pelea y en la polarización con Javier Milei. Cerca suyo buscan pasar el día y rescatar la centralidad que el ministro de Economía logró durante las últimas dos semanas con su batería de anuncios. Apunta a incomodar a la oposición en el Congreso con proyectos como la creación de universidades -incluso una iniciativa radical- o la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. A pesar de la derrota chaqueña, en su entorno insisten con el optimismo y con el empuje del aparato del PJ y el peso de gobernadores sobrevivientes en distritos clave.

El caso de Chaco es un ejemplo. A pesar de sólo representar el 2,83% del padrón nacional, el resultado es de fuerte impacto en el clima político y en el mapa futuro de las provincias donde el peronismo retrocedió abruptamente. La polarización entre Zdero y Capitanich adelantó la segunda vuelta y aún perdiendo, el kirchnerista levantó a 41 puntos frente a los 46 del radical.

Sin embargo, es también una alarma que sonó fuerte: cuando termine el año electoral sólo representarán a Unión por la Patria Formosa, Tucumán, La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego, y los aliados de Salta y Misiones. Y falta definir en octubre Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca.

El mensaje antigrieta de Capitanich

Jorge Capitanich anunció una transición tranquila con el venceder Leandro Zdero

Capitanich hizo control de daños y no sumó crispación al nuevo escenario. "Esto no es un feudo, es un Estado democrático, donde se respetan las instituciones y la voluntad popular". La frase no la dijo un opositor sino el propio gobernador al reconocer su derrota. Fue una respuesta a Juntos por el Cambio, incluidos Bullrich y Mauricio Macri que usaron ese latiguillo cuando UP ganó Formosa y Tucumán.

Tres veces gobernador, ya hacía rato que el chaqueño sabía que él mismo y el peronismo estaban en estado de revisión. Incluso mucho antes del asesinato de Cecilia Ztrzyzowsky que involucra a una familia de punteros ligados a su gobernación.

Después de la salida tempestiva de Martín Guzmán de Economía el chaqueño intentó oficiar de mediador entre el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Kirchner. Un consultor le había advertido que en Chaco debía cambiar de discurso y que ni con la grieta interna ni con la oposición sumaba votos.

Le aconsejaron además que cuidara el pago chico, se corrió de una posible fórmula nacional como representante del kirchnerismo y guardó su plan de gobierno.

La gran elección y el rol de la UCR

Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Patricia Bullrich en el podio de los ganadores en Chaco

Los oficialismos perdieron además en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, San Luis, San Juan y Santa Fe. Cinco de esas provincias el 10 de diciembre dejarán de ser peronistas. Sólo en una el ganador es del PRO, Ignacio Torres. Los batacazos tienen ADN radical.



El mapa entusiasma a Bullrich pero no preocupa a Javier Milei que a pesar de no haber despegado en ningún distrito con sus candidatos locales ganó la PASO en casi todo el país. Al chaqueño Alfredo ‘Capi' Rodríguez incluso lo negó. Rodríguez usó la marca pero no lo representó y quedó cuarto con 3,43% de los votos.

El 13 de agosto en la nacional Unión por la Patria ganó Chaco. Sergio Massa tuvo 187.229 votos y Juan Grabois 15.638, sumados llegaron al 34,26%. Milei quedó segundo con 29,27% y Bullrich tercera con 26,46%.

Peleando la entrada a la segunda vuelta, Massa manda señales al radicalismo donde tiene vínculo, entre otros, con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la UCR y excompañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta.

En Buenos Aires Axel Kicillof hizo un gesto en la inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín, radicales en Unión por la Patria. En Capital Leandro Santoro convocó a los votantes de Martín Lousteau incorporando diez de sus propuestas y con afiches en la calle. Chaco abre un paréntesis.

El contundente triunfo de Zdero pone en pausa el coqueteo de UP. El gobernador electo oxigenó la imagen de la candidata a Presidenta. Y potenció la figura del gobernador correntino Gustavo Valdés que podría presidir la UCR a partir de diciembre y convertirse en una importante figura nacional.

Valdés sponsoreó a Zdero y a Pullaro, potenciando un polo propio. Evitó quedar bajo la sombra de Morales y jugó en forma independiente en la interna de Juntos por el Cambio. Los triunfos que acompañó revitalizan a la UCR cuyos dirigentes quedan frente a un enorme dilema entre consolidar lo propio o habilitar conversaciones en caso de que Bullrich se quede en la banquina electoral.