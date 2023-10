El primer guiño de Bullrich a Milei de cara al balotaje y las discrepancias en Juntos

" Nuestros valores no cambian ni siquiera hoy, cuando tengo que aceptar la derrota . Son los valores que hay que llevar adelante. Quizás hoy han quedado dormidos, pero los vamos a despertar en nuestra lucha por una Argentina en República y sin pobreza", dijo Patricia Bullrich al reconocer el resultado electoral ante un campamento plagado de militantes que buscaron darle ánimos en quizás el momento más difícil de Juntos por el Cambio.

A su lado lloraba Luis Petri, el candidato a Vicepresidente. Y había muchas caras largas también, por empezar la de Mauricio Macri, pero también la de Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, Néstor Grindetti y Diego Santilli, también Gerardo Morales, uno de los pocos radicales que se hizo presente en el Costa Salguero.

Pero quizás lo más importante fue el mensaje que buscó mandarle a Javier Milei. Expresó claramente que no iba a negociar con el populismo, léase Sergio Massa, buscando cerrarle toda posibilidad a algunos miembros de Juntos por el Cambio que son tentados por el candidato a Presidente de Unión por la Patria, hoy también ministro de Economía.

" Serán otros los que seguirán trabajando por los valores del cambio ", dijo. Muchos lo entendieron como palabras dirigidas al bunker de La Libertad Avanza.

La reunión en el bunker de Juntos por el Cambio

Poco trascendió de la reunión que hubo en el mismo bunker entre Patricia, Mauricio, Horacio, Carrió, Morales y Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza y Carlos Melconián, entre otros. Hay quienes dicen que los Macri quisieron forzar un pronunciamiento más explícito a favor de Milei, en tanto Larreta y Morales esperaban un mensaje en contrario.

Por lo que se vio, Bullrich eligió una salida clara pero demasiado contundente a favor de Milei. Por lo menos no lo mencionó con nombre y apellido. Pero sí fue explícita contra Massa, lo que abre un camino que podría terminar en una división de Juntos por el Cambio de la que nadie quiere hablar. Es un asunto que viene sobrevolando desde la noche misma de las PASO, cuando Macri dijo que "sacamos" más de los 60% de los votos sumadas las dos coaliciones opositoras.

Otro dato a tomar en cuenta es que Patricia dijo que "otros seguirán el camino de defender nuestros valores". Hay quienes anticiparon que quiso decir que no seguirá en la pelea política, lo que sonó demasiado apresurado, pero en el macrismo dicen que no, que definitivamente fueron palabras para Milei. En todo caso, lo curioso es que habló con seguridad y sin trabarse, como si se hubiera sacado un enorme peso que ya no podía sostener.

Nobleza obliga, Bullrich sabía que este panorama era el más probable. Se lo anticipó a El Cronista una semana antes, al concluir la conferencia de prensa en el Jardín Botánico. " Estoy tercera y sin poder retener los votos que tenía ", confesó, para explicar la alianza que realizó junto a Rodríguez Larreta con quien pudo tener conversaciones a fondo, como seguramente nunca antes habían tenido.

Así las cosas, y con esa voluntad de hierro que siempre la caracterizó, no bajó los brazos hasta último momento. Y protegió aún a su equipo más cercano con la información que tenía, con el olfato que nunca perdió. Quienes la conocen, sin embargo, supieron perfectamente el domingo cuando la vieron votar que daba por terminada la pelea. Estaba excesivamente fresca y despejada, liviana.

Es que Bullrich actuó en su vida política más como un toro que arremete contra lo que se le interpone o deja de ser ella. Sus instintos maternales, que los tiene, los guarda hacia adentro para los que quiere y la quieren. Que no son pocos, por cierto.

"Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca, y el pueblo argentino no se va a rendir nunca. El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien felicite a que vuelva el poder quien fue parte del gobierno que más empobreció a la Argentina . Nuestros valores no están a la deriva, no los vamos a negociar, vamos al cambio siempre que la Argentina necesita, por más que hayamos perdido estas elecciones", aseguró.

Difícil no creerle. Es a lo que consagró su vida la ya excandidata a Presidenta Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, una mujer que no se da por vencida, ni aún vencida.