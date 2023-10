Qué candidato se impuso en las redes: las frases más populares y las más rechazadas

En el marco del segundo debate presidencial, el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un estudio en tiempo real de las reacciones que generaron los cruces y las propuestas de los candidatos en el mundo digital.

Para el relevamiento participaron 110 electores que fueron seleccionados a través de una muestra que en la que se los dividía según el género, la franja etaria, el sector económico y la intención de voto en las PASO. A través de una app desarrollada por el observatorio los participantes podían valorar de forma positiva o negativamente las frases y discursos de los candidatos presidenciales.



El estudio segmentó a los electores de forma cuantitativa: treinta fueron votantes de Juntos por el Cambio, 30 de La Libertad Avanza, 30 de Unión por la Patria, por ser las tres fuerzas políticas con mayor caudal de electores. El cuarto grupo estaba conformado por 20 personas que no votaron en las elecciones primarios o que no tenían definido por quién hacerlo.

Por qué motivos se destacaron los candidatos

El candidato libertario, Javier Milei, es quién mejor logró capitalizar a su favor el mundo digital. Y, en esta oportunidad- para bien y para mal- su performance no pasó desapercibida: el referente de LLA logró posicionarse por sobre el resto de sus opositores con una sumatoria de 22.500 menciones.

El siguiente, con 17.700 menciones, fue Sergio Massa. Sin embargo, el ministro de Economía logró que la conversación en torno suyo tuviera el mayor alcance en términos de audiencia. Lo que indica una fuerte presencia de los medios de comunicación, y una polarización con su principal oponente, en la cual las encuestas pronostican un posible escenario de balotaje.

Por otro lado, pese a que Patricia Bullrich no logró alcanzar a sus competidores, la candidata de JxC obtuvo una marcada presencia en las búsquedas y marcó la "agenda digital". Entre los términos acuñados por la exministra que se volvieron tendencia se destacaron "Tongolini", "Los monos", "SIRA" o "Chocobar", repetidos por la contendiente en numerosas oportunidades durante el debate.



La candidata del FITU, Myriam Bregman fue quien mayor rédito le sacó al debate dentro de la conversación digital en cuanto a aumento del nivel de conversación a su alrededor. El crecimiento en sus menciones, antes y después del debate, fue del 100%.

Por último, el candidato de "Hacemos por nuestro país", Juan Schiaretti también logró beneficiarse del intercambio. El gobernador de Córdoba, que en esta oportunidad fue más moderado con sus referencias a la provincia, logró cosechar un índice de sentimiento positivo del 56%, siendo el más destacado en ese sentido entre todos los candidatos.





Las frases con mayor impacto en la audiencia durante el debate

La frase del candidato cordobés cuando comparó el juego de cartas, el chinchón, con la inestabilidad financiera por la falta de reservas generó las redes sociales estallarán: " Las reservas del Banco Central están en menos 10 cómo el chinchón" , replicó a Massa.

Durante el debate sobre seguridad, Patricia Bullrich fue, con cuatro derechos a réplica, la candidata más cuestionada. Mencionó el caso Chocobar y destacó el accionar del policía, qué estaba presente entre los invitados.

Entre sus propuestas, la que generó más controversia fue su intención de "cambiar el Código Penal para que nunca más un violador, un asesino, pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar".

El cuestionamiento de Bregman a Massa en la primera parte del debate le valió el tercer puesto: " Me gustaría preguntarle al Ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido" , apuntó.





Las frases con menor impacto en las redes durante el debate

En esta instancia, los abruptos de Javier Milei le jugaron una mala pasada. La frase del candidato libertario que fue recibida de forma desfavorable por los participantes fue en primer lugar cuando le respondió a Schiaretti sobre si iba a mantener la adhesión de Argentina a los Acuerdos de París y a la Agenda 2030. "Primero, nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030, nosotros no adherimos al marxismo cultural, nosotros no adherimos a la decadencia" , acotó.

La segunda frase que le jugó en contra fue cuando Bregman lo cuestionó por negar el impacto del cambio climático. "Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperaturas" , contrarrestó.

Por otro lado, la adulación de Patricia Bullrich sobre su gestión durante el macrismo tampoco tuvo el efecto que esperaba. "Como Ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón" , quedó posicionada en segundo lugar de los comentarios desafortunados

El indicador de Pulsar.UBA fue utilizado durante el primer debate presidencial en 2019. Esta primera medición sobre el impacto y efectos que tiene el evento en la ciudadanía llevó a que la institución fuera reconocida en octubre del 2020 por la Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales (ALICE) a la "Mejor Investigación en Comunicación Política".