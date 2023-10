Massa afina la estrategia de la recta final: negociaciones secretas y los últimos viajes de campaña

Sin ser Presidente Sergio Massa concentra el poder político y cuanto más en riesgo está la elección, más encolumnados están los dirigentes de Unión por la Patria detrás de su candidatura. Su plan para la recta final es, primero, mostrar justamente su capacidad de conducción y liderazgo. Apuesta a imponer una agenda de gestión y hasta convocó a sesión en el Congreso a 15 días de una elección tan crucial como la del 22 de octubre.

Sin ser diputado ni presidente de la Cámara baja como lo fue, decidió que el próximo martes los diputados debatan un extenso temario que incluye desde Alquileres al régimen de promoción del GNL que prometió a algunos gobernadores como el de Neuquén; otro régimen para la industria del calzado; la creación por ley del programa Compre sin IVA, la creación de tres universidades y también, como mensaje a los libertarios, un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta 2030, el año en que Argentina será sede de un partido inaugural del Mundial.

Justamente hasta el anuncio junto a 'Chiqui' Tapia de lo que será ese evento deportivo lo hizo Massa y no el Presidente de la Nación. No sólo su amistad con el presidente de la AFA lo puso en ese lugar, también la decisión de UP de aprovechar al máximo los últimos días de campaña.

Matías Lammens, Chiqui Tapia y Sergio Massa en el anuncio de la inauguración del Mundial 2030

Del paquete de leyes que tratarán en Diputados no todo es urgente aunque para la pelea electoral en la Ciudad de Buenos Aires y para una parte del oficialismo sí lo son los alquileres. Massa ya dijo que cree que la actual ley es mala pero que hacen falta también leyes provinciales.

Apoya pero no es su urgencia como sí lo son las leyes que impulsan la producción y el desarrollo, que muestran su postura en Educación o las leyes como Ganancias -que ya se sancionó- y Compre sin IVA. El combo apunta a fijar sus decisiones como ministro de Economía a partir del 1 de enero del año próximo. Y necesita decir que ya está haciendo lo que no se hizo y lo que en campaña está prometiendo.

Desde hoy sin embargo Massa puso freno de mano. Viernes y sábado los tiene bloqueados para prepararse para el segundo debate que puede ser definitorio. No está claro cuánto influye pero sabe que sus adversarios irán por la revancha después de las preguntas que no hicieron el domingo pasado. Sobre todo en Juntos por el Cambio, espacio donde creen que el ministro volvió airoso de Santiago del Estero. Trabajan para incomodarlo.

El domingo será el día D. Massa necesita lucirse para despegar de aquello en lo que fracasó el Frente de Todos. Hasta ese día está enfocado en el debate con Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Sergio Massa hizo un balance positivo del primer debate pero ya se prepara para el segundo

A todo o nada en Congreso

El lunes sería otro día en el que quemará las naves. "Tiene que trabajar para el consenso", admiten los que conocen su obsesión por bajar al recinto con el punteo claro del quórum y los votos para aprobar las leyes. O al menos la mayor parte de los proyectos incluidos en la solicitud que junto a otros legisladores firmó Germán Martínez, jefe del bloque oficialista y diputado de mayor confianza del candidato a vicepresidente Agustín Rossi.

Para sacar el paquete económico ya habla con gobernadores pero también tiene que asegurar la participación de terceras fuerzas como ya hizo en Ganancias. Difícilmente haya saltado al vacío pero el triunfo de la estrategia depende de que los diputados se sienten en sus bancas.

El martes también está bloqueado en su agenda. Y seguramente así como Massa estuvo en el Palacio Legislativo para seguir la sesión por Ganancias, volverá a estar presente. Algunos arriesgan incluso con la posibilidad de que antes de la elección también haya una sesión en el Senado. Necesita señales fuertes antes del 22 de octubre para llegar a la segunda vuelta.

Los viajes de la próxima semana

Sergio Massa recibió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que será su anfitrión la próxima semana

Recién el miércoles Massa retomará su agenda de viajes. Tiene previsto regresar a San Juan y Mendoza, dos provincias donde Juntos por el Cambio ganó la elección a gobernador. Esta semana recibió a Sergio Uñac, gobernador de San Juan y candidato a senador nacional que también viene hablando en su nombre con distintas cámaras empresarias.

Los dos creen que tienen chances de mejorar en San Juan. Pero también en la región cuyana Massa piensa en el voto radical, convencido de que puede absorberlos para el balotaje si deja en el camino a la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri.

En la agenda figura también Entre Ríos. Massa insiste en que Adán Bahl, intendente de Paraná y candidato, puede retener la gobernación y frenar a Rogelio Frigerio. UP arrancó el año 24 puntos detrás del exministro del Interior de Mauricio Macri pero en las PASO Massa fue el más votado a nivel nacional y Bahl se impuso 38% por sobre 37% de Frigerio.

Una ciudad grande con fuerte pelea es Bahía Blanca. Es la razón por la que Massa volará hasta el sur bonaerense para apoyar a Federico Susbielles, candidato a intendente de UP, excapitán del seleccionado juvenil de básquet y actual presidente del Puerto de Bahía Blanca. Todavía no visitó Río Negro por lo que de Bahía Blanca irá a Carmen de Patagones y luego cruzará a Viedma, la capital rionegrina del otro lado del Río Colorado.

La última parada antes del Día de la Madre será Santa Cruz, otra provincia a la que no fue como candidato a presidente. Por lo menos hasta el domingo 15 no tiene actos grandes agendados.