El catastrófico pronóstico de una agencia con apellidos libertarios si gana Milei en primera vuelta: "No salgan a festejar..."

En medio de un contexto económico ya de por sí complicado, la posibilidad de que Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, se convierta en el próximo presidente de Argentina desató un debate sobre el futuro del país. Según pronósticos de la agencia broker Bull Market, fundada por el padre de Ramiro Marra, quien es postulante a jefe de gobierno porteño por el mismo partido político de Milei, se vislumbra un escenario preocupante.



El análisis de Bull Market plantea que, en caso de que Milei triunfe en primera vuelta, Argentina podría enfrentar un período de hiperinflación que podría durar varios meses. Este pronóstico fue realizado el viernes en un streaming que se encuentra aún subido a la plataforma Youtube.

El economista Mauro Mazza, responsable del área de research de Bull Market, expresó allí que "si gana Milei en primera vuelta, los días lunes, martes y miércoles serán terribles". También señaló que podría ser necesario llevar a cabo reuniones de transición y que este evento podría marcar el rumbo del mercado durante la próxima década debido a la magnitud de la devaluación que se podría experimentar.

Entre el minuto 37 y 38, el duro escenario que pronosticó Bull Market.

"Si Milei gana en primera vuelta, le recomiendo a la gente de Milei que no salgan a festejar. Porque va a ser terrible el lunes, martes o miércoles. Terrible van a ser. Y ustedes ahí ya van a empezar a pagar la factura. Seriedad. Y empiecen a ejecutar todo. Salgan y empiezan las reuniones de transición. Esas primeras 72 horas, me parece, si Milei gana en primera vuelta, van a marcar el piso de mercado por la próxima década", dijo Massa.

Bull Market, una firma de Bolsa y broker fundada por Daniel Marra, padre de Ramiro Marra, ha estado siguiendo de cerca el plan económico de Milei. Según Mazza, la principal diferencia entre el plan de Milei y el de Carlos Melconian, candidato de Juntos por el Cambio, radica en la magnitud de la devaluación propuesta por el primero. Se plantea que con Milei, esta devaluación sería más rápida y definitiva, mientras que con Melconian no está claro si la primera devaluación sería la última.

El análisis de Mazza continuó y se proyectó a un escenario en el que Milei gana en un ballotagge: "Un Milei en segunda vuelta va a depender mucho de si va con Bullrich, o con Massa. Obviamente, Milei contra Massa, inyecta más incertidumbre. Porque te quedó la única fuerza opositora, tercera. Por lo tanto, esa fuerza opositora en un momento se rompió. Es un quilombo. Es un quilombo. Porque encima sabés que Milei le gana a Massa. Entonces sabés que tu fuerza opositora, que a vos idealmente tenía que estar segundo, quedó tercero. Se está rompiendo, y el peronismo llegó al segundo lugar, se planta como oposición y encima gana Milei. Uy, hermano, podemos tener más de una semana complicada. Por eso es importante el orden, por eso es importante ayudar a la gente".

Mazza estimó que la liberación cambiaria propuesta por Milei se aplicaría poco después de su asunción y que llevaría a una inflación mensual del 50% y paritarias en ese nivel. Esta medida, según él, sería el último shock inflacionario, y en 36 meses la inflación estaría en un solo dígito.

En cuanto a quiénes estarían a cargo de llevar a cabo este plan, según reporta un despacho de NA, en base a la cobertura del streaming de Bull Market, algunos operadores del mercado especulan que Guillermo Nielsen y Pablo Guidotti, dos asesores económicos de Milei, desempeñarían un papel crucial en la implementación de un plan de shock inicial. Este plan buscaría elevar el precio del dólar lo suficiente como para que el trámite parlamentario se atienda con urgencia.

Por otro lado, se menciona la creación de un fondo de estabilidad monetaria (FEM) propuesto por Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky, autores intelectuales del proyecto de Milei. Este fondo estaría establecido bajo legislación de Luxemburgo, y se estaría considerando descartar la opción de establecerlo en Estados Unidos debido a juicios pendientes en Nueva York.

El FEM sería un fideicomiso que emitiría títulos de deuda garantizados con activos argentinos y reemplazaría a las Leliq. Se especula que no sería manejado por argentinos, sino por un algoritmo. Se menciona que instituciones como Bank of America y fondos de inversión podrían aportar recursos al FEM.