Elecciones 2025: el Gobierno aumentó la multa por no ir a votar, ¿de cuánto es?

A pocos días de que se lleven adelante las Elecciones Legislativas en la Provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral definió que se cuadriplicará el valor de la multa por no presentarse a votar en los comicios 2025.

De acuerdo al artículo 137 de la Ley 5.109 se sancionará económicamente a todas aquellas personas que no cumplan con su deber cívico, en caso de que no cuenten con algunas de las condiciones que te eximen de la votación.

De cuánto es la multa por no votar en Argentina 2025



Todos los ciudadanos argentinos, de entre 18 y 70 años, tienen la obligación de votar en las Elecciones Legislativas del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

De no presentarse ni dar una justificación al respecto, deberán abonar una multa económica dependiendo de la cantidad de veces que se haya omitido votar en los comicios anteriores: en 2025, el valor de la multa varía de $ 1000 a $ 2000.

Esta es la multa por no votar en las elecciones legislativas 2025.

Además, si no regulariza la situación dentro de los 60 días hábiles posteriores a la elección, la persona quedará incluida en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que le impedirá acceder a cargos o empleos en la administración pública.

Vale destacar que esta actualización se da este año. En el Art. 125 del Código Nacional Electoral todavía se establece como valor de sanción un monto que va desde los $ 50 a los $ 500. Sin embargo, diferentes resoluciones administrativas actualizaron su cotización.

Quiénes no están obligados a votar en Argentina



Las personas que cumplan con alguna de estas condiciones no tendrán la obligación de presentarse en los comicios:

Personas que se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación.

Jueces de mesa.

Policías en funciones.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor documentada.

Menores de 18 años.

Mayores de 70 años.

Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, la justificación debe subirse al siguiente sitio. En caso de no cargarse la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.

Dónde voto en Provincia de Buenos Aires: padrón electoral

Los electores habilitados ya pueden averiguar su lugar de votación en la web de la Junta Electoral de la provincia. La consulta se realiza completando los siguientes datos: DNI, género, distrito y código de verificación.

Para consultar el padrón electoral, los ciudadanos deberán: