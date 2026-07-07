El Gobierno reprogramó su cargada agenda política ante una semana corta por el feriado del Día de la Independencia y el partido de la Selección Argentina de este martes.

La conferencia de prensa del flamante vocero, Adrián Ravier, se adelantó a las 10.30 por el partido, que comenzará a las 13 horas.

Se trata de la segunda exposición del portavoz, luego de su debut la semana pasada. La idea del nuevo equipo de Comunicación es que se repitan semanalmente los martes a las 11, con posibilidad de sumar algunas a la tarde.

El país se parará a las 13 horas, cuando el plantel que dirige Lionel Scaloni se enfrentará a la selección de Egipto en Atlanta, Estados Unidos.

Según confirmó El Cronista, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había convocado una nueva reunión de la Mesa Política para esa hora pero, finalmente, la pospuso para las 17, después del partido .

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