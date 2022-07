"El viaje de Silvina Batakis no va a traer nada, porque no hay nada que ofrecer": el lapidario análisis de un economista sobre la ministra

El economista Miguel Kiguel dió su opinión sobre la posibilidad de que Sergio Massa sea jefe de gabinete y cuál es el mayor problema que enfrenta la Argentina a la hora de resolver la crisis económica.

En diálogo con radio Rivadavia, Kiguel aseguró que lo más importante es saber "cuál es el norte económico, obviamente con el apoyo político".

Con respecto a si un posible nombramiento de Massa como jefe de Gabinete podría redireccionar las expectativas, el economista respondió que la pregunta que uno debe hacerse es si esa persona va a tener el poder de hacer todos los cambios y todas las medidas que hacen falta.

"Subir la tasa de interés, bajar el gasto público, poner el dólar en un nivel más razonable, ¿lo va a poder hacer sin que salgan hablar todos lo que hoy están criticando a Batakis como criticaban a Guzmán? Esa es la clave", aseguró Kiguel.

Silvina Batakis gestiona el perdón del FMI y los u$s 800 millones que traba el BID

Dólar e internas: el Gobierno discute si presionar o incentivar al campo para que exporte

NO QUIEREN SENTIRSE INCÓMODOS

También subrayó que "hay muchos sectores que se van a sentir incómodos con un ajuste integral como el que hace falta", ya que el problema que vive la Argentina hoy es doble. "Tenemos el problema económico que técnicamente es muy difícil: no hay reservas, la inflación es muy alta, es un tema complejo para cualquiera", explicó. Y agregó: "Quien quiera resolver los problemas económicos del país tendría que tener el apoyo político de un gobierno que no quiere hacer ajustes".

Kiguel hace una comparación con un paciente que está en terapia intensiva: no se lo puede sacar muy rápido, tampoco es fácil y es todo un desafío. Sobre todo el economista llama la atención sobre los sectores de la política que no van a querer "sentirse incómodos". "A nadie le gusta estar en cama internado 20 días, pero eso es lo que necesita el paciente, no va a poder salir corriendo de un día para el otro".

Por otro lado, Kiguel señala que mientras no se tomen las medidas necesarias, la economía se va deteriorando. "Cada vez tenemos más pobres, la inflación sigue aumentando, hay menos importaciones y cada vez hay menos actividad. El no hacer nada tiene un costo enorme", advierte el economista.

DÓLAR BLUE Y EL FMI: NO HAY NADA QUE OFRECER

Con respecto a la baja del dólar blue en estos días, Kiguel mencionó que además de que bajó la demanda, el viaje de Batakis a Estados Unidos para reunirse con el FMI creó cierta expectativa. Sin embargo, aseguró que "no va a hacer nada porque no tiene nada que ofrecerle", e independientemente de que siga bajando "seguimos en una zona de brecha enorme de un dólar altísimo".