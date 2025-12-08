El último fin de semana largo del año, por el Día de la Inmaculada Concepción, cerró con un movimiento turístico sólido, impulsado por la cercanía de las fiestas y el inicio del verano.

Así lo señala el último informe de CAME, el cual indica que, pese al pronóstico de clima inestable, “el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año”.

Según la entidad, durante este fin de semana largo se desplazaron 1.377.810 turistas a lo largo del país, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023, y con el agregado de que en 2024 no hubo feriado por esta fecha.

Tras el éxito del fin de semana extralargo de noviembre, con números récord, los feriados de fin de año “vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival”, según CAME.

Los destinos con mayor movimiento turístico fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia, junto con centros de fuerte perfil religioso como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes, muy vinculados al feriado de la Inmaculada Concepción.

La medida se aplicará en los balnearios privados de Mar del Plata.

Las cifras del fin de semana largo y su impacto en la economía

La estadía promedio fue de dos noches, por debajo de los 2,6 días registrados en 2023, una señal de que se mantienen las escapadas breves y de bajo presupuesto.

Al mismo tiempo, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $90.495, un 8,8% más en términos reales que el año pasado, lo que indica una mayor concentración del gasto en servicios esenciales y experiencias de alto valor.

En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones, un incremento real del 20,1% frente al mismo feriado de 2023, consolidando al fin de semana largo de diciembre como un impulsor temprano de la temporada estival 2026.

A nivel acumulado, los ocho fines de semana largos de 2025 movilizaron 13.342.750 turistas y generaron $2.971.578 millones, equivalentes a u$s 2.030 millones, con un fuerte impacto en las pymes y las economías regionales.

El turismo en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata cerró el fin de semana con más del 60% de ocupación, impulsada por su oferta de playa, gastronomía y una amplia agenda cultural que incluyó teatro, conciertos, festivales gastronómicos y actividades patrimoniales.

Por su parte, el Partido de La Costa —San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó— desplegó festivales de música, tango, competencias deportivas, coros, ferias y eventos en la playa.

El interior bonaerense también se activó con una cadena de fiestas populares como la Fiesta Nacional del Gaucho en General Madariaga, la Fiesta de la Birra en Berisso, celebraciones navideñas en General Rodríguez, San Andrés de Giles y Mar de Cobo, y eventos deportivos y gastronómicos que dinamizaron la ocupación en toda la región.

CyberMonday: el turismo busca reactivar ventas con descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés

La Plata, por su parte, alcanzó entre 90% y 100% de ocupación, impulsada por recitales masivos como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Andrés Calamaro y La Delio Valdez.

En la Ciudad de Buenos Aires, el fin de semana largo convocó a 107.000 visitantes nacionales e internacionales, con un impacto económico estimado en $ 27.000 millones y una ocupación hotelera del 76%, el segundo mejor registro de 2025 después del feriado largo de noviembre.

La actividad turística en la Ciudad la traccionó eventos de alto poder de convocatoria como la Comic Con, el festival Ciudad Joven BA, Buenos Aires Extremo, y los recitales de Shakira y Abel Pintos.

La agenda se completó con propuestasgastronómicas como Barrios a la Carta, Salt Palooza y Mate BA, además de la creciente afluencia al Mirador Obelisco, uno de los nuevos atractivos del turismo urbano porteño.