El próximo lunes 18 de mayo se celebrará un nuevo feriado en Colombia, una oportunidad que muchos aprovecharán para descansar, hacer una escapada corta o disfrutar de planes en familia. Con este fin de semana largo, crece también el interés por destinos cercanos que permitan desconectarse de la rutina sin necesidad de viajar demasiado lejos. En ese contexto, surge una recomendación ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes únicos: una joya escondida dentro de Antioquia que promete sorprender a los visitantes. El municipio, ubicado en la subregión Occidente del departamento, se adapta a todo tipo de viajero gracias a su clima variado y sus paisajes de ensueño, que parecen transformarse según la mirada de cada visitante. Apodado como la ‘tierra de contrastes’ de Antioquía, Liborina se perfila como una opción atractiva para estas vacaciones de invierno gracias a sus impresionantes paisajes que van desde el bosque seco tropical hasta el bosque alto andino, según la latitud. Como informa la página de turismo del departamento, en este rincón se combinan diversos climas, zonas de vida, temperaturas y productos agropecuarios que hacen de la visita una experiencia única. A menos de tres horas de Medellín, también se destaca por su fácil acceso gracias a sus rutas bien conectadas. Las autoridades locales describen a Liborina como un “mosaico o paleta de pintor”. Sus vistas se tiñen de distintas gradaciones de ocre y verde, enmarcadas por una arquitectura colorida y diversa que conserva las “huellas de los forjadores de la colonización antioqueña del siglo XIX”. Escondido entre montañas, cada paso revela un paisaje diferente. Así lo destaca el portal Puebliando por Antioquía, al señalar: “Desde tierra caliente a 450 msnm, pasando por clima medio y llegando en menos de dos horas al espectacular Páramo de Santa Inés, a 3150 msnm, que se matiza gratamente por el verdor de su vegetación la frescura de sus quebradas y lo sombrío de sus árboles”. Con una población que apenas supera los 10.400 habitantes, en base a los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el pueblo también es reconocido por el fríjol liborino, un producto típico que le ha dado renombre a nivel regional y que incluso cuenta con festividades en su honor. Además del feriado del 18 de mayo, Colombia todavía tendrá varios fines de semana largos y días festivos durante el 2026, ideales para organizar escapadas, descansar o recorrer destinos turísticos dentro del país. Para quienes estén pensando en conocer Liborina y otros rincones de Antioquia, estas son algunas de las fechas más importantes que quedan en el calendario: