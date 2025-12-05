El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires avanza con puesta en valor y renovación integral de la Rambla de la ciudad de Mar del Plata, una obra que tiene el objetivo de recuperar y preservar un patrimonio histórico nacional y que cuenta una inversión actualizada de $12.747 millones.

Al respecto, el ministro Gabriel Katopodis afirmó: “Queremos que marplatenses y turistas de todo el país disfruten de una rambla más segura, moderna y preparada para los próximos años. Por eso, la obra, este verano, no se detiene”.

Y agregó: “Seguimos avanzando en esta intervención que recupera un patrimonio de todas y todos los argentinos, sin afectar el funcionamiento de la ciudad y garantizando cada etapa del proyecto”.

Durante el verano, temporada alta en Mar del Plata, el Ministerio continuará con los trabajos de puesta en valor . En las veredas de la playa Bristol se prevé continuar con la puesta en valor del sistema de iluminación de la playa y la rambla, a partir de la segunda quincena de enero para finalizar durante febrero.

En cuanto a la Plazoleta Almirante Brown, en enero y durante la primera quincena de febrero, se trabajará en el retiro de baldosas graníticas, lajas de piedra originales y contrapisos de la Plazoleta; y en la reparación exterior e impermeabilización superficial de los ductos de ventilación.

Además, para las últimas dos semanas de febrero, se espera avanzar con el trabajo de refuerzos estructurales en la cochera, la renovación integral del sistema de desagües pluviales, la limpieza exhaustiva de toda la superficie, la ejecución del pulido del contrapiso existente, el sellado de juntas y fisuras, y la impermeabilización de la losa.

Asimismo, se dispondrá de una cuadrilla de trabajadores reducida para tareas de mantenimiento de cercos, limpieza de obra y eventuales reparaciones o emergencias que puedan surgir.

“Es una intervención de 38.300 m2 en total para restaurar los solados, el equipamiento urbano y todo su esplendor. También, estamos renovando las baldosas sin cambiar su diseño original y en las veredas de la playa vamos a continuar con la puesta en valor del sistema de iluminación y el entorno”, aseguró Katopodis.

Y concluyó: “Mar del Plata es un motor turístico y productivo, y tenemos la decisión de seguir invirtiendo en infraestructura que mejore la vida de nuestra gente”.

Actualmente, ya se avanzó en el Casino y Hotel Provincial la colocación de solados, sellando juntas, mobiliario urbano, rampas de accesibilidad, cestos de basura, bolardos, bicicleteros y bancos.

En la Plazoleta Almirante Brown se realizó la puesta en valor de los pisos y se avanza con la rehabilitación del sistema de ventilación de cocheras, que incluyen tareas de reparación de ductos, sellado de grietas y fisuras, y la impermeabilización de conductos y su refuerzo superficial.

Además, en el Bajo Rambla se trabaja en la renovación integral del sistema de desagües pluviales y se prevé iniciar la ejecución del parquizado; la puesta en valor de los espacios verdes y del sistema de iluminación de la playa y la rambla; y las tareas de limpieza general, remoción de pintura y restauración de acabados.

Cabe destacar que en la Plazoleta Almirante Brown se debió abordar de manera inmediata el cateo y la impermeabilización de las cocheras que se encuentran por debajo de la Plazoleta, lo que generó intervenciones adicionales no planificadas en el plan de trabajo inicial pero que fueron ejecutadas en pos de sostener la calidad y la ejecución óptima de la obra.

Las obras, en su totalidad, consisten en la intervención de 38.300 m2 dividido en dos etapas que incluyen la recuperación de solados y del equipamiento urbano; la restauración y reposición de baldosas en la rambla, recovas y el boulevard del sector del Hotel Provincial y el Casino; la desobstrucción y reparación de los desagües pluviales; la colocación de nuevas luminarias led en la línea de costa; y la puesta en valor de las estructuras de piedra, escaleras y rampas.

Además, se prevé reconstruir los sectores verdes originales, rediseñando el paisajismo con vegetación, cestos para residuos y bancos, y restituyendo el cerco de madera para separar este sector de la playa.

Asimismo, se realizará la restauración de las esculturas emblemáticas de los lobos marinos y los monolitos extremos, y del revestimiento de piedra en los muros que separan un sector del otro.

Con la puesta en valor de la Rambla del Mar del Plata, se recuperará y preservará un patrimonio histórico nacional, devolviéndole su identidad y condiciones originales, y mejorando su entorno con espacios de calidad que fomenten la integración urbana y social, disminuyan la contaminación visual en el frente costero y optimicen la seguridad peatonal, destacaron desde la administración que comanda Axel Kicillof.