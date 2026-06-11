Pese a que muchos crean que los niveles de contaminación del baño sean superiores, la cocina es el verdadero centro de los gérmenes en el hogar por amplio margen. Este lugar suele brillar a simple vista en hogares limpios, pero existen rincones y objetos cotidianos que acumulan millones de microorganismos peligrosos para la salud si no se desinfectan de la manera adecuada.

Los especialistas en higiene doméstica advierten que el agua y el detergente tradicional ya no alcanzan para combatir las bacterias más resistentes. Para eliminarlas por completo, la clave es aplicar un truco casero infalible y económico que combina elementos caseros.

El ranking de los objetos más sucios y cómo desinfectarlos

Según los especialistas, estos son los elementos que más suciedad y bacterias acumulan

La esponja de platos: Es el elemento más contaminado de toda la casa debido a su humedad constante. El truco experto consiste en sumergirla diez minutos en un recipiente con agua y un chorro generoso de agua oxigenada, o meterla húmeda al microondas por un minuto.

Las tablas de picar: Las ranuras que deja el cuchillo son el nido perfecto para la salmonella. Para limpiarlas a fondo, tenés que espolvorear abundante sal gruesa sobre la superficie, frotar con la mitad de un limón presionando con fuerza y enjuagar con agua hirviendo.

Los trapos y repasadores: Acumulan patógenos cada vez que secás las mesadas o tus manos mientras cocinás. La solución definitiva para desinfectarlos y arrancarles el olor a humedad es lavarlos en el lavarropas programando agua caliente y sumando media taza de vinagre blanco.

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Los puntos críticos de la cocina que se suelen dejar de lado

La bacha y las rejillas: Reciben todos los desechos orgánicos y restos de comida diarios generando colonias de bacterias. El secreto casero es tirar bicarbonato de sodio en la rejilla, volcar vinagre blanco para que haga efervescencia, dejar actuar quince minutos y correr agua caliente.

Las perillas y manijas: Tocamos los mandos de la cocina y la heladera constantemente con las manos llenas de grasa o restos de carne cruda. La forma más rápida y efectiva de sanitizarlas es pasarles un paño de microfibra humedecido con alcohol al 70% de forma diaria.

El depósito de la cafetera: La oscuridad y el agua estancada forman hongos y moho en el fondo del tanque que arruinan tu café. Para resolverlo de raíz, una vez al mes tenés que llenar el depósito con partes iguales de agua y vinagre blanco, y activar un ciclo de colado completo.

Los frascos de especias cierran esta lista negra, ya que todos los manipulan al sazonar pero casi nadie los repasa al terminar. Mantener esta rutina de limpieza con ingredientes caseros no solo cuida tu bolsillo frente a los costosos químicos industriales, sino que garantiza un espacio seguro y libre de contaminación.

El secreto para la limpieza correcta

Un truco milenario para salir de los productos tradicionales es combinar el poder del vinagre blanco, la sal y el agua oxigenada. Estos tres productos juntos ayudan a remover la suciedad por su poder erosivo y su acidez.

Esta fórmula no falló jamás y se convirtió en la recomendación estrella de los expertos en limpieza profunda para desintegrar la grasa y neutralizar olores.