Fábrica de dólares: por qué la ley automotriz que pide Sergio Massa no figura en la sesión de hoy

El Senado dejó listo para llevar al recinto la ley de promoción de inversiones en la industria automotriz. Se trata de una de las cuatro leyes que pidió el ministro de Economía Sergio Massa apenas asumió al frente de esa cartera que tiene entre sus ejes centrales generar divisas para robustecer las reservas del Banco Central. No obstante, no figura hoy en la agenda de la sesión.

Ayer, las comisiones de Presupuesto e Industria dictaminaron, con el acompañamiento de la oposición , la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. El proyecto prevé beneficios fiscales para "establecer un modelo productivo de alta escala, integración nacional e inserción exportadora, yendo hacia un sendero de superávit comercial".

No obstante eso, desde el paso favorable por la comisión no transcurrieron los siete días reglamentarios para su arribo al recinto. De este modo, la única forma tratar el dictamen en la sesión de hoy sería con el acuerdo de los dos tercios de los presentes. Al cierre de esta nota, no estaba esa posibilidad sobre la mesa.

En este sentido, el proyecto, que fue impulsado por el Poder Ejecutivo prevé una serie de beneficios fiscales. Entre ellos, la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.

Las medidas de incentivo apuntan a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas, de manera de agregar valor a partir de procesos industriales.

La promoción, según especifica el texto impulsado desde el Poder Ejecutivo durante la era de Matías Kulfas, alcanzará a "proyectos de inversión que incluyan plataformas exclusivas regionalmente y niveles mínimos de contenido nacional". Abarcará los procesos de producción de automóviles, pick ups, vehículos comerciales, buses y camiones, así como motorizaciones y autopartes.

En ese esquema, los proyectos de fabricación de vehículos deberán contemplar un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros tres años de producción y del 20% los siguientes dos años. En el caso de motorizaciones será de 10% durante los primeros tres años y 15% en los siguientes dos.

Asimismo, las inversiones en bienes de capital e infraestructura aprobados por la Secretaría de Industria contarán con créditos fiscales por el IVA, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El proyecto especifica que los beneficiarios podrán ser empresas que tengan proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación. En tanto, no podrán acogerse aquellas firmas declaradas en quiebra, que se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

EN NÚMEROS

El sector representa el 10% del PBI industrial. Es el primer exportador de manufacturas de origen industrial y genera el 6% del empleo industrial registrado.

Asimismo, de acuerdo a los datos arrojados desde el Poder Ejecutivo al presentar la iniciativa, en la Argentina hay radicadas once terminales automotrices que producen autos, pick ups, comerciales livianos, camiones, buses y autopartes, y más de 400 autopartistas que fabrican sistemas de climatización, de escape, suspensión, transmisión, neumáticos, baterías, bombas, filtros, piezas estampadas, piezas plásticas, partes de motor y asientos, entre otras.