Cabotaje: el Gobierno retoma la desregulación tras acordar cambios clave con los gobernadores del norte

La Cámara de Diputados tendrá desde el mediodia una extensa sesión especial con un temario que atraviesa algunos de los asuntos más sensibles de la agenda política: propiedad privada, discapacidad, endeudamiento familiar, medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

El oficialismo llega con el quórum asegurado y buscará hacer valer sus dictámenes de mayoría, mientras la oposición intentará aprovechar el debate para modificar los proyectos en el recinto.

La estrategia quedó planteada desde el inicio: La Libertad Avanza consiguió ordenar el temario y sumar a los bloques dialoguistas para garantizar la apertura de la sesión, pero ahora deberá sostener esos acuerdos a lo largo de una jornada que podría extenderse hasta la madrugada del jueves.

Del otro lado, la oposición bajará al recinto para dar la pelea por dos de los temas que habían impulsado la semana pasada y que concentran buena parte de la discusión: la emergencia en discapacidad y un régimen de alivio para familias endeudadas.

El primer proyecto en tratamiento será el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos y ratifica la vigencia de la Ley de Tierras.

Luego avanzarán otras iniciativas, entre ellas la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el endurecimiento de penas por vandalismo rural.

Pero el tramo más disputado llegará sobre el final, cuando se pongan en consideración los proyectos de discapacidad y endeudamiento familiar, dos votaciones en las que los bloques provinciales y dialoguistas volverán a tener un papel central.