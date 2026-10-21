La Cámara de Diputados tendrá desde el mediodia una extensa sesión especial con un temario que atraviesa algunos de los asuntos más sensibles de la agenda política: propiedad privada, discapacidad, endeudamiento familiar, medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

El oficialismo llega con el quórum asegurado y buscará hacer valer sus dictámenes de mayoría, mientras la oposición intentará aprovechar el debate para modificar los proyectos en el recinto.

La estrategia quedó planteada desde el inicio: La Libertad Avanza consiguió ordenar el temario y sumar a los bloques dialoguistas para garantizar la apertura de la sesión, pero ahora deberá sostener esos acuerdos a lo largo de una jornada que podría extenderse hasta la madrugada del jueves.

Sin acuerdo.El Senado suspendió la sesión del jueves y se trabó la reforma de Salud Mental

Del otro lado, la oposición bajará al recinto para dar la pelea por dos de los temas que habían impulsado la semana pasada y que concentran buena parte de la discusión: la emergencia en discapacidad y un régimen de alivio para familias endeudadas.

El primer proyecto en tratamiento será el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos y ratifica la vigencia de la Ley de Tierras.

Luego avanzarán otras iniciativas, entre ellas la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el endurecimiento de penas por vandalismo rural.

Pero el tramo más disputado llegará sobre el final, cuando se pongan en consideración los proyectos de discapacidad y endeudamiento familiar, dos votaciones en las que los bloques provinciales y dialoguistas volverán a tener un papel central.