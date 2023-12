El radicalismo se reposiciona en el juego nacional: su oferta a Milei para que el mega DNU no naufrague

La UCR busca tenderle un puente al gobierno de Javier Milei en medio de las presentaciones judiciales y fuertes críticas en torno al DNU que modifica y deroga más de 300 leyes para "desregular la economía". Mientras tanto, el Presidente acusa de "coimeros" a aquellos legisladores que le ponen "lentitud al debate".

La senadora Carolina Losada primero, y los diputados Martín Tetaz y Roxana Reyes después impulsaron una serie de proyectos para allanarle el camino al Presidente y darle una salida "institucional" y "constitucional" al decreto de Milei.

Con Losada a la cabeza, un grupo de senadores radicales entre los que se incluyen Maximiliano Abad, Pablo Blanco y Eduardo Galaretto, impulsaron dos proyectos de ley en la tarde de ayer.

El primero busca modificar la Ley 26.122 que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y que fue impulsada por Cristina Kirchner, en 2006, cuando era senadora, gobernaba su marido, Néstor Kirchner, y el por entonces Frente para la Victoria dominaba la escena política.



En concreto, el texto plantea que todo DNU deba ser aceptado por ambas Cámaras para su aprobación. Con la ley vigente, con el aval de uno de los cuerpos es suficiente, mientras que para derogarlo se requiere del rechazo de ambas cámaras.

Al mismo tiempo, la iniciativa apunta a que los decretos puedan ser "desglosados". Es decir, que el Congreso pueda debatir artículo por artículo (como se discute cualquier proyecto de ley) en lugar de tener que aceptar o rechazar el DNU como un todo. En otras palabras, modifica el artículo 23 de la ley, en el que se establece que las "cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes" .

En segundo lugar, y luego de que el partido radical le pidiera a Milei a través de un comunicado que enviara un proyecto de ley espejo del DNU (para poder ser debatido artículo por artículo y no como un paquete cerrado), Losada optó por tomar la iniciativa y presentar ella misma el proyecto de ley espejo.

"Son dos salidas que le ofrecemos al Gobierno, no es para poner palos en la rueda; al contrario, son herramientas institucionales", explicó Losada en diálogo con este medio, minutos después de haber presentado el proyecto.

Con estas iniciativas, la UCR intenta mostrarse como una oposición responsable. Tal cual graficó la santafesina: "El gobierno tiene cuatro años, no cumplió ni 20 días y ya soportó una marcha piquetera y otra de la CGT ante la Corte. En la historia hay conductas que son reincidentes cuando no gobierna el peronismo". Y subrayó: "Estos dos proyectos le dan un canal de salida ante una oposición que históricamente, cuando no fue gobierno, fue obstruccionista, no es el caso del radicalismo".

Tetaz presentó un proyecto de ley espejo.

Horas más tarde, en igual sentido, el diputado Martín Tetaz presentó un proyecto en espejo del DNU elevado por el Gobierno, para que pueda discutirse punto por punto dentro del Congreso cada uno de los 366 artículos del DNU del oficialismo.

"De este modo, le damos la posibilidad a los diputados de tratar y discutir punto por punto del decreto porque la legislación vigente solo permite aceptar o rechazar todo en su conjunto. Así la discusión en el Congreso evita que la reforma sea reducida en la instancia judicial por no ser constitucional", explicó Tetaz.

Esta mañana, con Roxana Reyes a la cabeza, un grupo de diputados, también radicales, presentaron un proyecto de declaración en el que le piden al Ejecutivo que envíe el contenido del DNU plasmado en uno o varios proyectos de ley, además de que el tema sea incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, para permitir "el ejercicio de la función legislativa del Congreso".

Para Milei, los que demoran el DNU buscan coimas

Mientras el radicalismo le ofrece un "mix" de opciones a Milei tras el envío del Mega DNU, el libertario apuntó contra los detractores en LN+: "No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo".

Y remató: "Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta".