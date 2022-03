El proyecto antipiqueteros de Ramiro Marra: cuál es su plan para 'combatir' los cortes de calles

Uno de los reclamos más fuertes del ala liberal es contra los cortes de calles generados por manifestaciones: desde José Luis Espert hasta Javier Milei y todos sus funcionarios han emitido quejas respecto a esta problemática que complica el tránsito porteño.

En línea con esto, el diputado porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, presentó junto a su partido -presidido por el legislador nacional Javier Milei- un proyecto para prevenir y enfrentar las manifestaciones que generan cortes de tránsito.

La propuesta denominada Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) tiene como objetivo "ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires" a través de "militancia digital" y denuncias penales contra los dirigentes sociales que inciten las manifestaciones.

MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO: ¿QUÉ IMPLICA?

La Libertad Avanza, el partido presidido por Javier Milei, ya publicó un sitio web para inscribirse y participar con eventos que tendrán como objetivo "frenar los cortes de calle". Además, también se abrieron cuentas de Twitter e Instagram para el movimiento.

El sitio web abre con una queja frecuente entre los porteños y quienes se desplazan a diario por la capital del país: "Todos los días nos perjudica algún corte de calle en pleno centro y en hora pico".

Es por esto que La Libertad Avanza propone, tal como explicó Marra en diálogo con Infobae, "tomar acción, pero sin violencia, contra los que extorsionan a los políticos, dañan a la gente y violan la ley".

MAPA surge de un proyecto de ley presentado por el legislador porteño para afrontar "la interrupción del derecho a la libre circulación y el correcto funcionamiento de los servicios públicos en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires".

Así, el objetivo de Marra y su partido es el de "poner un punto final a las manifestaciones públicas que, de forma extorsiva , cortan las calles de la gente que quiere circular en días hábiles para ir a trabajar o estudiar", resalta el sitio web.

El plan de acción, tal como especificó Marra, se centraría en una "militancia digital" para "concientizar" sobre el costo de los piquetes para los ciudadanos: "La idea es que se anuncien los piquetes que estén ocurriendo y se identifiquen a los dirigentes que están liderando la manifestación".

"Va a ser un registro y servirá de información para la realización de denuncias a estas verdaderas organizaciones delictivas", agregó el diputado de CABA, apuntando contra los " más de 700 piquetes por año sólo en la Ciudad de Buenos Aires".

Marra sumó que se toma como "sustento" del proyecto al artículo 14 de la Constitución Nacional, el cual establece la libre circulación en territorio nacional, y el 194 del Código Penal.

"Vamos a tener representaciones legales, apoyo a todos los damnificados, vamos a visibilizar esta cuestión en los medios y en las redes sociales", explica Marra en el video oficial del Movimiento Antipiquetero.



En esta línea, agrega: "Nos tenemos que juntar entre todos para ser más fuertes y demostrar que esos líderes piqueteros no representan a nadie, no representan a la gente que no puede llegar a fin de mes, a quienes no tienen trabajo, ni siquiera a quienes tienen planes sociales. Simplemente extorsionan y amenazan a los políticos de turno".



Tal como Marra explicó a Infobae, se denunciará a los dirigentes sociales que inciten estas acciones. Así, uno de los primeros damnificados será Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, quién el diputado liberal asegura que es "el peor de todos, porque reivindica los piquetes, es el más violento y el que extorsiona a funcionarios y a políticos".

Según Marra, Belliboni "presiona y amenaza" a todos los gobiernos para que se continúen entregando planes sociales, "o corta todo" . Es por esto que concluyó afirmando que será una de las primeras "víctimas" de MAPA.

EL DECÁLOGO DEL MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO

Para finalizar, el sitio web del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) presenta un decálogo en el que se establecen las bases del proyecto: