Mauricio Macri confirmó que ahora sí se presentará a declarar: "Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia"

Luego de que el ex presidente Mauricio Macri se negara a asistir el pasado miércoles 20 a su citación a raíz de la causa por presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan , ahora aseguró que dará el presente el próximo jueves 28 de octubre para su defensa.

"Vamos a estar el 28, como he estado siempre" , afirmó el fundador del PRO, en diálogo con Télam, sobre la indagatoria a la que debe presentarse tras un pedido de postergación presentado ante el juez federal de Dolores, Martín Bava.

Mauricio Macri recusó al juez de Dolores y pide suspender la indagatoria

No obstante, el antiguo primer mandatario consideró como "un disparate" su involucramiento en la causa: "Jamás espíe ni ordené espiar a nadie en ese tema, ni en ningún otro tema" , aclaró Macri.

Así, en el marco de un acto en Santiago del Estero donde participó en apoyo a los candidatos opositores provinciales Natalia Neme, para gobernadora, y Facundo Pérez Carletti, como diputado nacional, el ex presidente confirmó que se presentará a su tercera citación .

En primer lugar, Martín Bava citó al referente de la oposición a indagatoria cuando este se encontraba fuera del país para promocionar su nuevo libro, dar una serie de charlas y ocuparse de ciertas cuestiones relacionadas a su función como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA (entidad independiente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación).

Es por esto que el ex presidente debió ausentarse al primer llamado Bava, el cual fue reprogramado para el pasado miércoles 20 de octubre . Sin embargo, Macri -ya en el país- decidió no presentarse a declarar en el juzgado de Dolores frente a la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

"Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad", publicó en sus redes sociales Macri para justificar su decisión.

Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021

Además, apuntó contra el juez Bava por involucrarlo "en una causa que no corresponde investigar en Dolores" y sobre la cual el ex presidente aseguró no tener "nada que ver".

"Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme", agregó Macri, apuntando a una estrategia electoral de cara a los comicios del próxima 14 de noviembre.

Y concluyó: "Por todo eso, mi abogado hará todos los planteos que correspondan para corregir esta situación y oportunamente, de ser necesario, me presentaré para responder , como siempre lo hice, estas falsas acusaciones".