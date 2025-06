El costo que asumió Luis Caputo para incentivar la liquidación de divisas del campo

A poco menos de 10 días hábiles para que finalice la rebaja temporal de retenciones, el próximo 30 de junio (30J), el Gobierno ha logrado el objetivo de acelerar la liquidación de divisas del sector agroexportador, sin embargo, resignó una cifra millonaria.

En las últimas jornadas, la agroindustria generó ventas por más de u$s 1000 millones semanales, lo que alzó las expectativas sobre los u$s 3500 millones que se proyectó para junio.

En un contexto de ajuste sobre los sectores más sensibles, el beneficio que el equipo que lidera Luis Caputo concedió al principal generador de divisas de país representó un costo de u$s 700 millones, en la recaudación de ARCA.

Desde febrero, hasta este martes 18 de junio, se registraron exportaciones por 41,5 millones de toneladas (Mt), de las cuales 13,2 fueron de harina de soja; 4,8 de poroto y 3,3 de aceite de soja.

El valor de lo registrado rondó los u$s 13.300 millones entre el complejo soja, maíz y trigo, de los cuales u$s 9300 corresponden a la oleaginosa. "Con el esquema anterior de retenciones hubieran recaudado u$s 3400 millones, de los cuales u$s 2900 millones son del complejo soja", explicó Javier Preciado Patiño, consultor y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios.

En cambio, con la reducción temporaria lo recaudado rondó los u$s 2700 millones, es decir, u$s 700 millones que "normalmente iban al fisco, quedaron en manos de los productores ".

Buen ritmo

Hasta ahora lo declarado equivale a unos 22 millones de toneladas de soja. Sobre una cosecha de 50 Mt, descontando consumo de extrusoras y reserva de semilla, estarían quedando unos 20 millones para registrar y exportar, como poroto o subproductos.

"Ahora sí está funcionando el dólar soja de Luis Caputo", indicó en X Preciado Patiño y describió: "la exportación registrando a todo vapor".

Según el analista, "vamos al mayor volumen desde que asumió Javier Milei en 2023", dijo aclaró que a 8 días hábiles ya se comercializaron casi 10 millones de toneladas de las 12 que se tenían como piso para el mes.

A medida que se acerca el 30J, la incógnita sobre el rumbo de las retenciones resuena con más fuerza en el sector. "¿Cómo va a ser el flujo si las retenciones vuelven al 33% a partir del 1 de julio?", plantean los analistas y dejan ver que se viene un parate en la comercialización.

Todo indica que, la puja por las retenciones volverá a ser eje de debate entre las entidades que representan al campo y el Gobierno que seguirá ávido de divisas para incrementar reservas y asumir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).