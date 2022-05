El precio del petróleo se disparó tras el anuncio de la UE de recortar las compras de crudo ruso

El precio del barril de petróleo subió este miércoles en Nueva York luego que la Unión Europea anunciara sus planes de eliminar en forma gradual las importaciones de petróleo ruso. Esto mantuvo la cotización del WTI por encima de los u$s 107 el barril, una tendencia que fue acompañada también por el crudo Brent, que rozó los u$s 110 en la jornada.

La suba del tipo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, llegó a 5,2% hasta ubicarse en u$s 107,7 el barril de 59 litros, mientras que el crudo ligero Brent del Mar del Norte, que es la referencia en Europa y también en Argentina, c otizó a 110 dólares , de acuerdo a datos provistos por el New York Mercantile Exchange (NYMEX).

El barril de crudo se mantiene por encima de los u$s 103, cómo incide la guerra en Ucrania.

La decisión de dejar de comprar petróleo de Rusia presagia una mayor tensión en el mercado, en medio de incremento en los inventarios y antes de conocerse en qué consiste el programa de producción de los países exportadores de crudo.

Las exportaciones de crudo ruso está en el centro de las medidas de presión al Kremlin por la guerra en Ucrania.

Cómo está avanzando el embargo petrolero

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, propuso formalmente el miércoles avanzar en un embargo de petróleo a Rusia, que se haría por etapas, además de incluir al Sberbank, el mayor banco de Rusia, en la lista de entidades desconectadas del sistema SWIFT.

Hungría informó que no apoyará el embargo petrolero a Rusia

A principios de marzo fueron expulsadas del SWIFT el Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB), y VTB, esta última la segunda mayor entidad del sistema financiero ruso.

La UE trata de resolver las últimas trabas para sancionar el petróleo de Rusia

Pese a ello, entonces habían quedado fuera de las sanciones Sberbank (que será incluido cuando se apruebe el sexto paquete de sanciones) y Gazprombank, que básicamente gestiona las compras de productos energéticos por parte de los Estados miembros de la UE.

La titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, impulsa un embargo petrolero en etapas contra Rusia.

"Las medidas incluyen la eliminación progresiva de los suministros de crudo ruso en un plazo de seis meses y de productos refinados para fin de 2022", señaló von der Leyen.

Hasta el momento, Bruselas no ha logrado cortar totalmente las importaciones de petróleo y gas ruso por unanimidad de sus miembros. Es que Hungría y Eslovaquia se han negado a apoyar la decisión, debido a su fuerte dependencia de los hidrocarburos de Moscú. Este miércoles se conoció también la intención de Bulgaria en el mismo sentido.

Cuál es el juego de Moscú ante este escenario

De avanzar el embargo, Rusia podría compensar, en parte la pérdida del mercado europeo incrementando su oferta destinada India y China. Esto sería posible en un contexto en el que ninguno de los dos países ha dejado de comprar hidrocarburos a Moscú .

El presidente ruso Vladimir Putin mantiene los ataques a Ucrania, y se desentiende del impacto que tienen las sanciones en el mercado petrolero global.

Este jueves los ministros de Energía de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se reunirán buscando que el cartel mantenga su plan de aumento gradual de la producción mensual.

Por su parte, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos informó que los inventarios de crudo, sin considerar las reservas estratégicas, aumentaron en 1,3 millones de barriles esta semana.

En la actualidad los inventarios están en 415,7 millones de barriles, 15% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época del año.

Por su parte, los contratos de gas natural se negociaron el miércoles con una suba de 5,3%, cerrando en 8,37 dólares por millón de BTU.