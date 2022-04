El barril de crudo se mantiene por encima de los u$s 103, cómo incide la guerra en Ucrania.

El precio del barril de petróleo registró este miércoles una leve suba en Nueva York, tras una jornada que marcó una fuerte corrección, ante lo que parece ser una tregua en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El barril de la variedad WTI (West Texas Intermediate), que referencia los valores del petróleo en el Golfo de México, subió 0,2% para terminar en u$s 102,80 el barril. Por su parte, crudo tipo Brent avanzó 0,1% y se ubicó en u$s 107,40, de acuerdo a información suministrada por el New York Mercantil Exchange (NYMEX), indicó un despacho de la agencia Reuters.



El petróleo se hunde 5% luego de que el FMI recortara las proyecciones de crecimiento para la economía mundial



De esta manera, el petróleo de referencia en Estados Unidos (WTI) logró estabilizarse tras el recorte de ayer superior al 5% , como reacción a la baja de las proyecciones del crecimiento económico global que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta suba se dio a pesar de que la Agencia de Informaciones de la Energía (EIA) informó que los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos (sin contar las Reservas Estratégicas de Petróleo) se redujeron en 8 millones de barriles en relación a la semana anterior.

Los últimos datos indican que con 413,7 millones de barriles, los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos están 15% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año.

Reuters destacó además que las existencias totales de naftas "disminuyeron en 0,8 millones de barriles la semana pasada y están alrededor de un 3% por debajo del promedio de de los cinco últimos años, para esta época del año".

Cuál es el impacto de la guerra en ucrania

Estos movimientos se observan en un mercado que sigue pendiente de lo que ocurre con la guerra en Ucrania y las consecuencias de las sanciones económicas a Rusia.

También se registra en estos momentos la interrupción de la producción en varios pozos petroleros libios. El enrarecimiento del clima político en Libia está afectando el mercado de crudo.

Tres puertos han cerrado sus operaciones desde el sábado y se ha interrumpido la producción en varios pozos, entre ellos el de Al Sharara, el más grande del país, informó Reuters, a raíz de las presiones tribales para que el Gobierno libio de Unidad Nacional (GUN) ceda el poder.