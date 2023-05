El gobernador Uñac resiste, reclama a la Corte pero ya tiene plan B y reemplazo

El gobernador Sergio Uñac sostiene hasta último momento su candidatura. Este miércoles difundió una carta pública en la que afirmó que "como abogado, como hombre de derecho, sostuve y sostengo que respetaré a las instituciones del Poder Judicial y acataré lo que la Justicia disponga". Sin embargo reclamó una pronta resolución, aún cuando considera que la Corte Suprema, que frenó las elecciones por su postulación, "atenta absolutamente contra nuestra Constitución Provincial y viola todo principio básico de federalismo. Una provincia y un país no pueden funcionar si no se respeta a sus instituciones".

"Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo", indicó en el mismo mensaje.

Uñac quedaría con el pase libre si tal como sospecha los jueces de la Corte Suprema fallan en contra de su reelección como gobernador de San Juan. Ante la inminencia de un anuncio judicial define quién será su reemplazo y planifica convocar la elección para gobernador y vice para la primera semana del próximo mes de julio, probablemente para el 2 de julio ya que el siguiente domingo es feriado por el Día de la Independencia.

En estas elecciones 2023 San Juan integra el tercio de provincias que renueva sus tres bancas en el Senado por lo que probablemente Uñac se anote para encabezar una lista y retener el poder conseguido hasta la fecha. El año pasado descartó un ofrecimiento de la CGT para intentar ir por la elección presidencial.

En septiembre del 2022 la Legislatura sanjuanina votó la vuelta a la Ley de Lemas y la provincia canceló las PASO. Esa reforma que impulsó el gobernador le permite a Uñac designar un reemplazante si su nominación se cae. Todo parece indicar que así será después de que el procurador interino, Eduardo Casal, fallara en contra de una nueva postulación del mandatario.

A diferencia de lo que hizo Juan Manzur en Tucumán, Uñac prefirió dar la pelea en los tribunales y no se bajó de su candidatura. Manzur en cambio depuso su aspiración para la vicegobernación y convocó a elecciones para el próximo domingo 11. San Juan votó en mayo todas las demás categorías mientras que los tucumanos prefirieron postergar el comicio completo.

El dictamen del Procurador

"En el mecanismo de alternancia fijado por el constituyente local, si un ciudadano fue electo como gobernador o vicegobernador y luego reelegido inmediatamente para cualquiera de esos cargos, sólo podrá aspirar a una tercera y última reelección consecutiva adicional con la intención de desempeñarse en una de esas dos posiciones", indicó en su dictamen de 22 fojas Casal.

Si bien lo dicho por el jefe de los fiscales no es vinculante, el texto funciona como ‘recomendación' para los jueces de la Corte que en mayo habían frenado las elecciones provinciales mediante una cautelar y hasta que determinen la cuestión de fondo. Esa decisión se tomó en vísperas del inicio de la veda electoral.

Uñac reparte estos días entre viajes a Buenos Aires y los eventos deportivos que concentran la atención nacional e internacional y que tienen como sede a su provincia. No se pierde los partidos de la Selección en el Mundial Sub 20 de la FIFA. En simultáneo es anfitrión del World Tour de Skateboarding. Tal vez por eso se oyó la posibilidad de que designe en su reemplazo al secretario de Deportes Jorge Chica.

Sin embargo el nombre que más se escucha en la provincia para encabezar el lema ‘oficial' es el de Rubén Uñac, hermano y socio político del gobernador, ex diputado nacional (2005- 2007 y 2011- 2015) y actual senador nacional desde el 2017.

El mayor de los Uñac fue vicegobernador entre el 2007 y el 2011. Al finalizar su mandato fue sucedido por el menor que luego fue electo sucesivamente dos veces gobernador y construyó distanciándose de una parte del justicialismo.

Ambos hermanos tuvieron como jefe político y mentor al ex gobernador José Luis Gioja que ahora los enfrenta con lema propio y que también cumplió tres mandatos. Sergio Uñac va por el tercero si se cuenta como primero el período en que fue vicegobernador.

"El dictamen del Procurador no es vinculante. Ha dicho lo que veníamos diciendo permanentemente al gobernador que él no puede ser re-re-reelecto", advirtió Gioja que se presenta por un lema y viene disputando con su ex delfín con diferencias que se plasmaron en una ruptura en la Legislatura y votaciones distintas en leyes de materia económica.

De todos modos Gioja se manifestó en contra del máximo tribunal al que suele apuntarle como ‘enemigo' del kirchnerismo: "Estos tres miembros de la Corte se han pasado por el traste la atuonomía provincial, suspendieron con una cautelar las elecciones en dos provincias argentinas", señaló el actual diputado sobre Tucumán y San Juan y reclamó que se respete la Constitución local.

"Esta violación que hace la Corte es intolerable", agregó Gioja sobre la suspensión de las elecciones que debían realizarse el 14 de mayo en un audio que circuló entre sus amigos.

Elecciones 2023, capítulo uno

Aquel domingo se votaron diputados provinciales, intendentes y concejales con un amplio triunfo del oficialismo, a excepción de la ciudad capital cuya intendencia le arrebató Susana Laciar de Cambia San Juan.

"Este frente ha ganado en 14 o 15 departamentos. Hemos ganado el 75% de los municipios de San Juan. Hemos colocado el 75% de los diputados que integran la Cámara y hemos ganado el 75% de la integración del Concejo Deliberante", celebró Uñac en mayo tras haber pedido a sus coterráneos que como respuesta al alto tribunal votaran masivamente. "Sacamos el 51% de los votos y Juntos por el Cambio sólo el 35 o 36%" advirtió aquel día.

Para la categoría gobernador y vice, competirán diez fórmulas. Dos de ellas representan al Frente San Juan por Todos: Sergio Uñac-Cristian Andino vs José Luis Gioja y Fabián Gramajo. Quien pierde suma sus votos al ganador.

Unidos por San Juan presentó cuatro listas; la Agrupación Desarrollo y Libertad, tres y el Frente de Izquierda y Trabajadores sólo una.