Tucumán: Manzur se bajó pero la oposición reclama un fallo clave de la Corte antes de autorizar las elecciones

El Partido por la Justicia Social de Tucumán, que logró una medida cautelar de la Corte Suprema para suspender las elecciones provinciales programadas para el pasado domingo, presentó una solicitud al máximo tribunal para que defina si Juan Manzur puede o no ser candidato, a pesar de que el ex jefe de Gabinete ya declinó su postulación. Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y principal referente de la fuerza opositora, afirmó que es necesario un pronunciamiento de la Corte y, mientras tanto, pidió que se mantenga la suspensión de los comicios en la provincia.



La semana pasada, después de la suspensión de las elecciones, Manzur, quien se postulaba como vicegobernador, anunció oficialmente que renunciaba a su candidatura como un gesto para desbloquear los comicios. Alfaro respondió de manera negativa a la propuesta del fiscal de Estado de Tucumán, Federico Nazur, de levantar la medida cautelar una vez que se removiera el obstáculo de Manzur y permitir la planificación de un nuevo cronograma electoral.

La solicitud presentada reclama que la Corte Suprema indique expresamente que Manzur no puede competir. "Si no hay un pronunciamiento sobre el fondo, existe la posibilidad de que en unos días Manzur diga que la acción no tuvo una resolución de fondo y que pueda ser candidato a vicegobernador en estas elecciones", advierte la presentación. Según el referente opositor provincial, Manzur "es capaz de eso y mucho más". El escrito también añade: "Resulta plausible que, en caso de levantarse la cautelar, se convoque a elecciones sin respetar los plazos constitucionales y sin otorgar tiempo suficiente para realizar las posibles impugnaciones".

Tras recibir la respuesta de la oposición tucumana, la Ley de Amparo establece que el tribunal tiene un plazo de 48 horas hábiles para emitir un pronunciamiento.